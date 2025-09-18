El rupia se debilitó después de que la tasa bi se recortó por el ritmo de crédito bancario

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: El crecimiento de QRIS translúcido 145 por ciento, prueba de ciudadanos indonesios cada vez más aficionados a Cashless & NBSP;



Según los datos de la tasa de dólar interbancario interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en el nivel de Rp 16,430 por miércoles, 17 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitando 45 puntos, desde el tipo de cambio anterior a Rp 16,385 en la negociación del martes, 16 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el jueves 18 de septiembre de 2025 hasta el 09.07 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,474 por como un dólar. Esta posición debilitó 37 puntos o 0.23 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,437 por dólar estadounidense.

Leer también: Perry Warjiyo reveló la colocación de Rp200 T del dinero del gobierno en Himbara en línea con la política de BI





Montones de dinero rupia con varios nominales

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, una serie de economistas inicialmente estiman Banco Indonesia (Bi) mantendrá las tasas de interés al 5.00 por ciento. Esto tiene la presión sobre el rupia, que es causado por el factor de la agitación política interna.

Leer también: La tasa bi cayó al 4,75 por ciento, fomenta el crecimiento económico 2025



Entre otros, que fue influenciado por grandes manifestaciones a nivel nacional a fines de agosto de 2025 y reorganización del gabineteespecialmente el reemplazo del Ministro de Finanzas de Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa. Luego también hay un factor en la incertidumbre del mercado global y el impacto de la política arancelaria de Trump.

Pero inesperadamente, BI nuevamente reduce la tasa de interés de referencia o la tasa de BI en septiembre de 2025. Seguir la tasa de giro 25 BPS al 4.75 por ciento, las tasas de la instalación de depósito también cayeron en 50 pb a 3.75 por ciento y tasas de interés de la instalación de préstamos en un 25 BPS a 5.50 por ciento.

BI ha realizado cuatro tasas de interés desde principios de año. Las tasas de interés se redujeron 25 bps cada una en enero, mayo y julio y agosto, desde la posición del 6.00 por ciento en diciembre de 2024 a 5.00 por ciento en este momento.

La razón para que BI reduzca la tasa de interés de referencia y las tasas de interés de crédito es ayudar al gobierno a desembolsar fondos de RP 200 billones de billones de BI al Banco Himbara, para distribuirse a empresas que tienen proyectos en forma de crédito.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,390 – RP 16,440», dijo.