El Rupia se debilitó después de la publicación de datos de BI sobre el trimestre II-2015 de la deuda extranjera de la República de Indonesia.

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,162 por viernes 15 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitó 53 puntos desde el tipo de cambio anterior al nivel de Rp 16,109 en el jueves 14 de agosto, 2025.

Mientras cotizaba en el mercado spot el martes 19 de agosto de 2025 hasta el 09.20 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,234 por como un dólar. Esta posición debilitó 36 puntos o 0.23 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,198 por dólar estadounidense.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Bank Indonesia (BI) señaló que Deuda extranjera O Uln en el segundo trimestre de 2025 ha penetrado en US $ 433.3 mil millones, o equivalente a RP 6,976.1 billones (suponiendo el tipo de cambio Jisdor BI 16,109 por dólar estadounidense a partir del 14 de agosto de 2025). Sin embargo, el crecimiento de la deuda externa de la República de Indonesia se está desacelerando en comparación con el primer trimestre de 2025.

Además, ULN también se registró en comparación con mayo de 2025, que ascendió a RP 7,100.28 billones. La posición de Uln Indonesia en el segundo trimestre de 2025 se registró en US $ 433.3 mil millones, o anualmente creció 6.1 por ciento (interanual). Ligeramente más bajo que el crecimiento en el primer trimestre de 2025 en un 6.4 por ciento (interanual).

La desaceleración en el crecimiento de la ULN del primer cuarto de 2025 fue influenciada por un UL privado que continuó la contracción de crecimiento de los tres meses anteriores. Según su composición, la deuda externa del gobierno en abril-junio de 2025 ascendió a US $ 210.1 mil millones o equivalente a RP 3,382.6 billones.

El valor creció en un 10 por ciento (interanual) en comparación con abril-junio de 2024. Su crecimiento también se disparó desde el primer trimestre de 2025, que fue del 7,6 por ciento (interanual).

El desarrollo de la deuda externa estuvo influenciado principalmente por un aumento en el flujo de capital extranjero en los valores estatales nacionales (SBN), junto con el mantenimiento de la confianza de los inversores en las perspectivas de la economía indonesia en medio de la incertidumbre de los altos mercados financieros mundiales.

Por lo tanto, el gobierno continúa comprometido a administrar ULN cuidadosamente, medible y responsable en un financiamiento eficiente y óptimo.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,120 – Rp 16,180», dijo.