El Rupia se debilitó después de la noticia del nuevo plan de retiro de la deuda del gobierno en 2026

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólar Spot Interbank de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,241 por martes 19 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitando 79 puntos del tipo de cambio anterior en RP 16,162 en el viernes 15 de agosto, 2025.

Mientras cotizaba en el mercado spot el miércoles de agosto de 2025 hasta el 09.25 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,315 por como un dólar. Esta posición debilitó 70 puntos o 0.43 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,245 por dólar estadounidense.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el gobierno planea retirar una nueva deuda por valor de Rp 781.87 billones en el año 2026Como se revela en el Libro II de la Nota Financiera y el Proyecto de Presupuesto Estatal de 2026. En el proyecto de presupuesto estatal del año presupuestario 2026, se planea que el financiamiento de la deuda sea RP. 781.868 mil millones y se cumplirán mediante la emisión de SBN y retiros de préstamos.

El financiamiento de la deuda proviene de las cartas de deuda de Estado SBN al (SUN) y los valores estatales de la Sharia (SBSN)/Sukuk estatal. Mientras que los préstamos gubernamentales consisten en préstamos nacionales y préstamos extranjeros.

«El gobierno afirma que la gestión de la deuda seguramente prestará atención al principio de precaución, priorizando el financiamiento innovador y sostenible», dijo Ibrahim.

En el proyecto de presupuesto estatal de 2026, el financiamiento de la deuda de SBN alcanzó RP 749.19 billones o más en comparación con Outlook 2025. Luego, se planeó el financiamiento de préstamos (neto 6.53 billones) para ser 32.67 billones de billones, o menos 74.9% en comparación con Outlook 2025 netos que equivalen a Rp 39,210.6 billones (RP 39.21 billones).

Luego, hoy en día, la Junta de la Junta de Gobernadores de Indonesia (RDG) también se llevará a cabo, lo que proporcionará una evaluación a las condiciones de la economía global y nacional. Incluso después de los datos de crecimiento económico del segundo trimestre de 2025, que sorprendió al mercado con el logro de la tasa del PIB del 5,12 por ciento.

El consenso compilado por Bloomberg estima que BI mantendrá el nivel actual de las tasas de interés de referencia al 5.25 por ciento.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp 16,240 – RP 16,300», dijo.