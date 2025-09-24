El rupia se debilitó cuando el mercado estaba esperando los pasos concretos de Purbaya sobre la dirección fiscal

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólar Spot de Yakarta Interbank o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,636 por martes 23 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como 29 puntos debilitados, desde el tipo de cambio anterior en el nivel de RP 16,607 en el intercambio del lunes, 22 de septiembre, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el miércoles 24 de septiembre de 2025 hasta el 09.11 WIB, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,698 por como un dólar. Esta posición debilitó 10 puntos o 0.06 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,688 por dólar estadounidense.

Ilustración rupiah Foto : pixabay.com/wonderfulbali

El observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, una de las causas del debilitamiento del rupia provino de factores nacionales. «Especialmente relacionado con el cambio de escaños en el Ministro de Finanzas de Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa», dijo.

Según él, este cambio aún causó ajustes a los participantes del mercado. La política llevada a cabo por Purbaya hasta ahora no ha sido recibida por completo por el mercado.

Ibrahim afirmó, para inversor todavía esperando pasos concretos Lo que hará el Ministro de Purbaya para garantizar que la dirección fiscal permanezca estable y creíble.

«Luego, por otro lado, vemos que las políticas de Purbaya actualmente aún no son recibidas por el mercado», dijo Ibrahim.

Él consideró que esta situación creó incertidumbre entre los inversores. Aunque Indonesia tiene una perspectiva económica bastante buena, no existe una fuerte certeza de que los cambios en el nivel de liderazgo financiero no cambien significativamente la dirección de la política.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado debilitado en el rango de Rp. 16,720 – Rp. 16,870», dijo.