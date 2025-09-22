El rupia se debilitó cuando el mercado dudaba de la efectividad de RP 200 billones a Himbara

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólares del spot interbancario de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,578 por viernes 19 de septiembre de 2025. La posición de Rupiah se registró como 80 puntos debilitados, desde el tipo de cambio anterior en RP 16,498 en el jueves 18 de septiembre, 2025.

Mientras comercia mercado Spot El lunes 22 de septiembre de 2025 hasta el 09.19 WIB, el Rupiah fue realizado al nivel de RP 16,601 por como un dólar. La posición debilitó 74 puntos o 0.45 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,527 por dólar estadounidense.

Montones de dinero rupia con varios nominales

El observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la incertidumbre actual de la economía global sigue siendo alto, el impacto de la política de la Guerra Arancelaria de los Estados Unidos que tiene un impacto en la economía mundial.

Varios indicadores muestran una desaceleración económica en la mayoría de los países, acompañados de la disparidad de crecimiento entre los países. La desaceleración refleja el debilitamiento del poder adquisitivo de las personas y el aumento del desempleo.

«Con la incertidumbre de la economía global, se teme que el avance Rp. 200 billones El Ministro de Finanzas no pudo elevar el crecimiento económico «, dijo Ibrahim.

En la actualidad, los empresarios todavía dudan en la utilización de préstamos bancarios. Además, los bancos son muy cuidadosos al verter el crédito por el sector real debido al bajo poder adquisitivo, el riesgo de que los empresarios fomenten la expansión del negocio.

Mientras el tema de la demanda (crédito) no se encuentre una solución, el mundo de los negocios no se ampliará. De modo que ver la liquidez bancaria de ese tamaño no puede ayudar.

Aunque el Ministro de Financieros se ha opuesto a la cuestión de la débil demanda de crédito de un crecimiento crediticio débil, «incluso criticar la economía necesita aprender nuevamente».

La política de fondos del gobierno que se almacena aumentará el crecimiento del crédito como se hizo en 2021, pero el mercado aún no cree en la declaración del ministro porque la condición de 2021 es muy diferente de 2025.

«El rupia fluctúa pero cerrado se debilita en el rango de Rp. 16,600 – Rp. 16,660», dijo.