El Rupia se debilitó a pesar de que la deuda extranjera indonesia se desprendió en el segundo trimestre de 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Basado en datos de la tarifa de dólar spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, Tipo de cambio de Rupiah sobre el dólar de los Estados Unidos al nivel de Rp 16,162 por viernes 15 de agosto de 2025. Se registró la posición del Rupiah debilitado 53 puntos del tipo de cambio anterior al nivel de RP 16,109 en la negociación del jueves 14 de agosto de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el lunes 18 de agosto de 2025 hasta las 09.30 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de Rp 16,188 por dólar estadounidense. Esta posición debilitó 20 puntos o 0.12 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,168 por dólar estadounidense.

Ilustración de la riqueza en forma de propiedad de dinero en dólares

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, los datos del Banco Indonesia (BI) señalaron que Deuda extranjera O ULN en el segundo trimestre de 2025, hasta US $ 433.3 mil millones o equivalente a Rp 6,976.1 billones (suponiendo que Jisdor BI de cambio Rp 16,109 por dólar estadounidense el 14 de agosto de 2025).

El ULN creció 6.1 por ciento interanual (interanual), ligeramente más bajo en comparación con el crecimiento en el primer trimestre de 2025 en un 6,4 por ciento (interanual). «Pero el crecimiento de la República de la República de Indonesia se desaceleró en comparación con el primer trimestre de 2025», dijo Ibrahim.

Además, ULN también se registró abajo En comparación con mayo de 2025, que se registró a Rp 7.100.28 billones. La desaceleración en el crecimiento de la ULN del primer cuarto de 2025 fue influenciada por el UL L privado, que continuó la contracción de crecimiento de los tres meses anteriores.

Según su composición, la deuda externa del gobierno en abril-junio de 2025 ascendió a US $ 210.1 mil millones equivalente a RP 3,382.6 billones, o creció un 10 por ciento (interanual) en comparación con abril-junio de 2024. Su crecimiento también se disparó desde el primer trimestre de 2025, que fue de 7.6 por ciento (yoy).

El desarrollo de la deuda externa estuvo influenciado principalmente por un aumento en el flujo de capital extranjero en los valores estatales nacionales (SBN), junto con el mantenimiento de la confianza de los inversores en las perspectivas de la economía indonesia en medio de la incertidumbre de los altos mercados financieros mundiales.

Por lo tanto, el gobierno continúa comprometido a administrar ULN cuidadosamente, medible y responsable de lograr un financiamiento eficiente y óptimo.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,120 – Rp 16,180», dijo.