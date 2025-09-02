El rupia se debilitó a pesar de que el sector manufacturero comenzó a ser expansivo

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortificado En el comercio de hoy.

Basado en datos de la tarifa de dólar spot interbancario de Yakarta o Jisdor BI, curso El rupia contra el dólar de los Estados Unidos está en el nivel de Rp 16. 463 por lunes 1 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el martes 2 de septiembre de 2025 hasta 09 … Wib, el Rupiah fue comercializado a nivel de RP. 16,446 por como un dólar. Esta posición debilitó 28 puntos o 0.17 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,418 por dólar estadounidense.

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, la versión indonesia de la versión global de S&P del gerente de compra de Indonesia (PMI) aumentó a 51.5 en agosto de 2025 desde 49.2 en el mes anterior, y registró el más alto nivel desde marzo de 2025



Montones de dinero rupia con varios nominales

La demanda extranjera registró el más alto crecimiento desde septiembre de 2023. En el lado del empleo, sector manufacturero Agregar con éxito el trabajo moderadamente, terminando la tendencia de la disminución del empleo durante tres meses. La carga de trabajo de la compañía también está bajo control con una disminución en las pilas de pedidos durante cinco meses consecutivos.

Las actividades de compra aumentan para que aumente el suministro de materias primas. Mientras tanto, el tiempo de entrega está relativamente sin cambios, aunque hay perturbaciones de entrega en varios caminos. En términos de precio, los costos de inflación de la entrada siguen siendo sólidos, pero aún están por debajo del promedio a largo plazo, y cerca del nivel más bajo de cinco años. Sin embargo, el fortalecimiento del dólar estadounidense alentó un aumento en el precio de las materias primas importadas.

Además, la Agencia Central de Estadísticas señaló que la balanza comercial de Indonesia tenía un excedente de US $ 4.17 mil millones en julio de 2025. Este excedente fue un excedente impreso por Indonesia durante 63 meses seguidos desde mayo de 2020. Este excedente fue más alto que el excedente en junio que ascendió a US $ 4.11 mil millones. Según BPS, el excedente de apoyo en julio es CPO y carbón.

BPS también señaló que el saldo de los saldos de comercio de productos básicos de petróleo y gas experimentó un déficit de US $ 1.58 mil millones con un contribuyente de los productos básicos al déficit fue el resultado del petróleo y el petróleo crudo. Acumulativamente, la balanza comercial de enero-julio de 2025 registró un excedente de US $ 23.65 mil millones.

El excedente a lo largo de enero-julio de 2025 fue apoyado por un excedente de productos no petroleros de US $ 34.60 mil millones, mientras que los productos básicos de petróleo y gas aún registraban un déficit de US $ 10.41 mil millones.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,370 – RP 16,430», dijo.