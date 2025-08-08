El rupia es letárgico después de que el BI anunció la disminución en las reservas de divisas indonesias a fines de julio de 2025

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado fortalecido en el comercio actual.

Leer también: Las reservas de divisas indonesias llegaron a US $ 152 mil millones a fines de julio de 2025



Según los datos de la tasa de dólar del punto interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,312 por jueves, 7 de agosto 2025. La posición de Rupiah se registró en 67 puntos desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,379 en la negociación del miércoles 6 de agosto de 2025 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 8 de agosto de 2025 hasta 09.20 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,320 por como un dólardebilitó 34 puntos o 0.21 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,286 por dólar estadounidense.

Leer también: Rupiah abrió fortalecido después del informe sobre el crecimiento económico de la República de Indonesia en el segundo trimestre





El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, Bank Indonesia (BI) había informado la posición de las reservas de divisas de Indonesia que cayeron al final Julio 2025, ascendiendo a US $ 152.0 mil millones, desde la posición anterior a fines de junio de 2025, que ascendió a US $ 152.6 mil millones.

Leer también: BPS: El consumo de hogares sigue siendo el mayor apoyo de la economía indonesia II-2025



Estos desarrollos están influenciados por el pago de la deuda extranjera del gobierno y la política de estabilizar el tipo de cambio Rupiah. Este paso es la respuesta de BI al tratar la incertidumbre de los mercados financieros globales que aún son altos.

La posición de las reservas de divisas a fines de julio de 2025 es equivalente a la financiación de 6.3 meses de importaciones o 6.2 meses de importaciones y el pago de la deuda extranjera del gobierno, y está por encima de los estándares internacionales de adecuación de alrededor de 3 meses de importaciones.

«BI evalúa que las reservas de divisas pueden apoyar la resiliencia de los sectores externos y mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero», dijo Ibrahim.

En el futuro, BI ve la posición de una reserva de divisas adecuada para apoyar la resistencia del sector externo. Esto está en línea con las perspectivas de exportación que se mantienen, se predice que el equilibrio de transacciones equilibrado y financiero y financiero continuará registrando un excedente, así como la percepción positiva de los inversores de las perspectivas de la economía nacional y los retornos de inversión atractivos.

Bank Indonesia también continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la resiliencia externa, para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible.

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado fortalecido en el rango de Rp 16,230 – Rp 16,290», dijo.