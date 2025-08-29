El rupia abrió más bajo con la respuesta del mercado sobre las acciones de los estudiantes laboristas

Yakarta, Viva – Se prevé que el tipo de cambio del rupia contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía esté fluctuando, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Basado en la tasa de dólares interbancarios de Yakarta o los datos de Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,356 por jueves 28 de agosto de 2025. La posición de Rupiah se registró como debilitada 1 punto desde el tipo de cambio anterior en el nivel de Rp 16,355 en la negociación del miércoles 27 de agosto, 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 29 de agosto de 2025 hasta el 09.15 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,368 por como un dólar. Esta posición debilitó 15 puntos o 0.09 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,353 por dólar estadounidense.

El tipo de cambio del rupia contra el dólar estadounidense

Observador del mercado monetario, dijo Ibrahim, el mercado respondió positivamente a las miles de manifestaciones obrero así como alumno Ayer de varios cuerpos ejecutivos de estudiantes (BEM), que se derramó en la carretera y se centró en la puerta principal del edificio del Parlamento/MPR de Yakarta.

Esta acción fue pacíficamente y no fue anarquista, porque hubo una buena cooperación entre el coordinador demostración Con un aparato policial que escoltó la acción.

Varias de las principales demandas que se expresarán en la demostración de mano de obra del DPR incluyen la eliminación de subcontratación y rechazo de salarios baratos, y la cuestión de las demandas del aumento de salario mínimo en 2026 es de 8.5 a 10.5 por ciento.

«La manifestación hecha por los grupos laborales y de estudiantes es algo natural en el clima de la democracia», dijo Ibrahim.

Según él, el DPR también escuchará y considerará todo lo que dicen y satisfará todas las demandas hechas por los trabajadores

«El Rupiah está fluctuando pero cerrado se debilita en el rango de Rp 16,340 – RP 16,400», dijo.