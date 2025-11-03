El rumor de intercambio de los Chiefs prepara la batalla con los Bills por el DT de primera ronda

El Jefes de Kansas City perdió ante los Buffalo Bills en el enfrentamiento del domingo en Orchard Park, pero un nuevo informe sugiere que los equipos podrían volver a enfrentarse en los próximos días.

Se espera que tanto los Bills como los Chiefs busquen ayuda para sus líneas defensivas antes del partido del martes. NFL fecha límite comercial. Una fuente sugiere que ambos equipos podrían optar por el mismo jugador, un ex seleccionado de primera ronda que podría necesitar un cambio de escenario.

Es posible que los Chiefs deban superar las ofertas de los proyectos de ley para el tackle defensivo de primera ronda

Ian Rapoport, experto de NFL.com Señaló el sábado que la línea defensiva es una prioridad para los Chiefs, mientras que un par de lesiones importantes podrían obligar a los Bills a agregar profundidad a su propia línea.

“[T]Los Chiefs están buscando un tackle defensivo… y los Bills podrían agregar la línea defensiva con Ed Oliver fuera indefinidamente”, escribió Rapoport.

Informe Mike Moriatis de The Sporting News señaló que el vaqueros de dallas Se espera que compren al liniero defensivo Mazi Smith, su selección de primera ronda de 2023 que ha tenido problemas para estar a la altura de sus expectativas.

«Los Chiefs recientemente trajeron de regreso a Mike Pennel para formar pareja con Chris Jones, pero no hay duda de que al equipo le vendría bien más profundidad detrás de esos dos», escribió Moraitis. «En Buffalo, Oliver no es la única lesión que enfrentan los Bills desde el principio. TJ Sanders y DeWayne Carter están en la reserva de lesionados y DaQuan Jones se perderá su segundo juego consecutivo por una lesión en la pantorrilla».

Los Bills recibieron otro golpe después de que Moraitis escribiera esto, perdiendo al ala defensiva Michael Hoecht en su victoria 28-21 sobre los Chiefs el domingo. Hoecht tuvo un comienzo tórrido después de perderse los primeros seis juegos de la temporada mientras cumplía una suspensión por sustancias prohibidas, pero se rompió el tendón de Aquiles y ahora se perderá el resto de la temporada.

Smith inició 17 juegos para los Cowboys la temporada pasada, pero tuvo problemas para causar impacto, logrando 41 tacleadas en total con 1.0 capturas. Ha aparecido en sólo cinco juegos esta temporada sin ser titular, haciendo tres tacleadas en total.

No se espera que los jefes hagan grandes movimientos

Jeremy Fowler de ESPN informó que no se espera que los Chiefs hagan grandes movimientos en la próxima fecha límite de cambios, y agregó que la línea defensiva es una de las pocas áreas en las que podrían mejorar.

«Los Chiefs tienden a quedarse en el lado ofensivo, pero explorarán la profundidad de la línea defensiva», escribió Fowler. «Querían hacerlo incluso antes de que el tackle defensivo novato Omarr Norman-Lott cayera por el resto de la temporada (ligamento cruzado anterior desgarrado). En el frente de resta, la profundidad del esquinero de Kansas City podría generar interés».

Si bien los Bills pueden necesitar concentrarse en un cazamariscales después de perder a Hoecht, Aaron Schatz de ESPN informó que los Chiefs están más interesados ​​en ayuda para su línea defensiva interior.

“Los Chiefs tienen una necesidad al límite, pero una necesidad mayor podría ser una mejora de Derrick Nnadi, quien ocupa el último lugar entre los tackles defensivos calificados con una tasa de victorias en paradas terrestres del 13,2%”, escribió Schatz. «También tiene una tasa de victorias de pase del 0%, aunque solo juega un puñado de jugadas de pase claras por juego».