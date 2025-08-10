El Rumi suspiró a Jefri Nichol en 38 segundos durante una lucha de boxeo

VIVA – El rumi El éxito terminó con el duelo contra Jefri Nichol En solo segundos en la Super Star Knock Out Vol Celebrity Boxing Battle. 3. Celebrado en el Centro de Convenciones de Yakarta el sábado 9 de agosto de 2025, este partido terminó dramáticamente cuando el árbitro detuvo el partido en la primera ronda, justo en el 38.

Leer también: Perfil de Syamsir Alam: ex estrellas jóvenes del equipo nacional indonesio que se desvanecen en el mundo del entretenimiento



Desde que sonó la campana de apertura, El Rumi apareció inmediatamente sin compromiso. Lanzó un ataque rápido y agresivo, lo que dificulta que Jefri Nichol desarrolle una estrategia. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Aclaración de Syamsir Alam sobre ruidoso con El Rumi: me gritó palabras duras para mí



En poco tiempo, El Rumi lanzó ocho golpes mayores que llevaron a la cabeza de su oponente. El golpe insistente obligó al árbitro a tomar la decisión de detener el partido para la seguridad de Jefri.

Esta victoria se logró a través de la técnica técnica de Knockout (TKO), al tiempo que extendió el récord de dominio de El Rumi para Jefri Nichol. Anteriormente, El también había ganado puntos en su reunión en el partido anterior.

Leer también: ¡Casi el apuñalamiento! El Rumi y Syamsir Alam Noise en el campo de fútbol



Inicialmente, muchos fanáticos estimaron que este partido funcionaría con fuerza y podría durar hasta cinco rondas. Además, Jefri Nichol había declarado que se había preparado lo mejor que pudo para este partido de revancha. Sin embargo, la velocidad, la precisión y la estrategia del ataque de El Rumi hicieron que la predicción desapareciera.

El éxito de El Rumi completando el partido tan pronto como este fue un tema candente de discusión en las redes sociales. Muchos elogiaron su dureza, pero no algunos también destacaron cómo Jefri Nichol tuvo que volver a acceder a la derrota a pesar de hacer preparaciones cuidadosas.

Con esta gloriosa victoria, El Rumi confirmó cada vez más su nombre como uno de los boxeadores de celebridades a quienes deberían tener en cuenta.