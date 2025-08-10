El Rumi ganó Tko, Jefri Nichol estaba confundido sobre el partido detenido en el 38º segundo

Yakarta, Viva – El rumi recordó una victoria sobre Jefri Nichol En el evento boxeo Super Star Knock Out Vol. 3 que se celebró en el Centro de Convenciones de Yakarta, el sábado 9 de agosto de 2025. Sin embargo, el partido que muchas personas anticipado terminó en solo 38 segundos en la primera ronda, lo que confundió a Jefri Nichol por qué el partido no pudo continuar.

Leer también: El Rumi suspiró a Jefri Nichol en 38 segundos durante una lucha de boxeo



Desde la campana de apertura, El Rumi parecía agresivo e inmediatamente lanzó un ataque rápido. Siete deslizamientos de tierra sopla hacia la cabeza de Jefri obligaron al árbitro a detener el partido por el bien de la seguridad. La victoria se determinó a través de la técnica técnica de eliminación (TKO). Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Aun así, Jefri Nichol afirmó no tener tiempo para emitir sus habilidades.

Leer también: Percati 2025-2029 inaugurado oficialmente, atacando al aumento del boxeo indonesio



«¡¿Cómo es que no puedo continuar de todos modos», protestó Jefri Nichol después del partido.

El Rumi, quien abrazó a Jefri en el ring, también respondió.

Leer también: 3 Los boxeadores indonesios se enfrentan a los campeones de Tailandia en el anillo superestrella Knockout, El Rumi vs Jefri Nichol



«No lo sé. No lo sé.

Más tarde se reveló, Jefri tuvo una dislocación de hombro al pelear, lo que hace que el árbitro decidiera detener el partido a pesar de que solo duró menos de un minuto. La decisión cosechó varias reacciones en las redes sociales, de aquellos que elogiaron la rápida actuación de El Rumi hasta aquellos que simpatizan con la condición de Jefri Nichol.

Anteriormente, desde que sonó la campana de apertura, El Rumi apareció inmediatamente sin compromiso. Lanzó un ataque rápido y agresivo, lo que dificulta que Jefri Nichol desarrolle una estrategia.

En poco tiempo, El Rumi lanzó 7 golpes deslizantes que llevaron a la cabeza de su oponente. El golpe insistente obligó al árbitro a tomar la decisión de detener el partido para la seguridad de Jefri.

Esta victoria se logró a través de la técnica técnica de Knockout (TKO), al tiempo que extendió el récord de dominio de El Rumi para Jefri Nichol. En el último partido, El también ganó puntos en su reunión en el partido anterior.

Inicialmente, muchos fanáticos estimaron que este partido funcionaría con fuerza y podría durar hasta cinco rondas. Además, Jefri Nichol había declarado que se había preparado lo mejor que pudo para este partido de revancha. Sin embargo, la velocidad, la precisión y la estrategia del ataque de El Rumi hicieron que la predicción desapareciera.