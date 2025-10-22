El Round Top Film Festival honra a Chris O’Hara con el premio Maverick Stunt

El Festival de cine redondo superior anunció hoy que honrará a Chris O’Hara con su segundo evento anual Premio Maverick acrobaciaspresentado por Variedadel 9 de noviembre.

O’Hara, un veterano de 25 años en la industria, obtuvo un premio Taurus World Stunt al mejor director de segunda unidad/coordinador de especialistas por su trabajo en “The Fall Guy” de 2024, protagonizada por Ryan Gosling. Sus otros créditos incluyen doblar a Matt Damon en “The Bourne Supremacy” y a Bradley Cooper en la franquicia “The Hangover” y películas como “Baby Driver”, “Jurassic World”, “Venom”, “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “Shazam! Fury of the Gods” y “Fight Club”.

«Estoy emocionado y profundamente honrado de recibir el premio Maverick Stunt en el Festival de Cine Round Top 2025», dijo O’Hara en un comunicado. «Me encanta cómo este festival acoge a cineastas independientes de todos los ámbitos de la vida, celebrando voces diversas y narraciones audaces. Su reconocimiento del diseño de especialistas como una parte vital del arte cinematográfico es realmente significativo y subraya su compromiso de defender la innovación y la creatividad. Estoy más que emocionado de asistir al Round Top Film Festival y ser parte de esta vibrante celebración del cine».

Fundado por el dúo de madre e hija Shanna Schanen y Skylar Schanen, el Festival de Cine Round Top celebró su evento inaugural en noviembre de 2024 en Round Top, Texas, ubicado aproximadamente a medio camino entre Austin y Houston. Regresará a la pequeña ciudad (población: 95), mejor conocida por su exposición trianual de antigüedades que atrae a más de 100.000 visitantes cada año, para su segunda edición, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre.

A la presentación del Maverick Stunt Award, que honra a “un profesional destacado en la industria de las acrobacias cuyas contribuciones innovadoras redefinen el arte de la narración de acción”, irá seguida de una conversación con Variedad Editor asociado Todd Longwell. El programa también incluirá un par de paneles de discusión, “Del combate a la cámara”, moderados por el ganador del premio Maverick Stunt Award del año pasado, rj casey (“Inception”, “Dunkirk”, “Extraction 2”) y “From the Jump: Film and TV Stunt Designers in Conversation”, moderado por el director de la segunda unidad y el coordinador de especialistas. Tom Struthers (Trilogía El caballero oscuro, Dune). Este último panel contará con Vic Armstrong (“En busca del arca perdida”, “Muere otro día”), quien también recibirá el premio Lifetime Achievement Award de Round Top en acrobacias.

Las películas que se proyectarán en Round Top incluyen “Nouvelle Vague” de Richard Linklater y la selección de la noche de clausura, “Jay Kelly” de Noah Baumbach, protagonizada por George Clooney. Los jurados del festival están formados por la directora Leslie Zemeckis (“Behind the Burly Q”), el guionista Marc Klein (“Serendipity”), los actores Marié Botha (“The Penguin”) y Mariel Hemingway (“Personal Best”) y la productora Meryl Poster (“Chicago”).