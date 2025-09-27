El rompecabezas de Nissa Sabyan es respondido por el padre

Bekasi, Viva – Noticias sobre el supuesto embarazo de cantantes religiosos Nissa Sabyan De vuelta sobresaliendo y en el centro de atención pública. El problema apareció después de circular un video con el cantante de Deen Assalam con un estómago distendido al aparecer en un evento.

La apariencia de Nissa en la túnica suelta, además de sus movimientos que se ven más cuidadosos en el escenario, cada vez más desencadenaron especulaciones. Es cierto Nissa Sabyan está embarazada? Desplácese para conocer el hecho, ¡vamos!

Para garantizar la verdad del problema, el equipo de medios visitó la residencia de Nissa en el área de Pondok Gede, Bekasi, West Java, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Cuando se le pidió tiempo para entrevistas, Haji Komar decidió rechazar porque había invitados que estaban esperando.

«Hay más invitados, más tarde», dijo brevemente frente a la casa.

Nissa Sabyan apareció en Takalar Fest 2025

Sin embargo, la pregunta sobre el tema del embarazo todavía se había presentado. Con una sonrisa, el padre de Nissa desestimó la noticia.

«Todavía no, todavía no (embarazada)», dijo.

Después de entregar la refutación, Haji Komar inmediatamente cerró la cerca de la casa y entró, dejando la impresión de que los rumores del embarazo de Nissa eran solo una noticia de las aves.

El tema de la condición de Nissa no era la primera vez que se discutía. Dado que su matrimonio con Ayus Sabyan el 4 de julio de 2024, que acaba de revelarse al público unos meses después, ambos no pudieron separarse del centro de atención. Además, su viaje de amor anterior fue coloreado por la controversia.

En 2021, se rumoreaba que Nissa y Ayus estaban en la primera vez, la primera vez, la hermana de Ayus, Fadhila Nova. En ese momento, Ayus todavía estaba en el estado de Ririe Fairus, hasta que su hogar terminó en un divorcio en marzo de 2021 después de 8 años juntos.

Ahora, a pesar de estar oficialmente casada, Nissa y Ayus todavía no están libres de atención pública. Pero al menos, a través de una declaración directa de su padre, el rompecabezas sobre el tema del embarazo de Nissa, mientras que esto ha sido respondido.