El rompecabezas de la muerte de una familia en Warakas, interviene el Laboratorio y Centro de Información de la Policía Nacional

Jacarta – El misterio de la muerte Uno familia en la casa de la zona WarakasTanjung Priok, en el norte de Yakarta, aún sin resolver.

Para descubrir la causa, el Centro de Laboratorio Forense (puslabfor) La Policía Nacional acudió inmediatamente a investigar la escena del crimen (TKP).

El equipo de Puslabfor visitó la casa de la víctima el viernes 2 de enero de 2026.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Tanjung Priok, el comisionado adjunto de policía, Handam Samudro, dijo que su partido aún continúa llevando a cabo investigaciones y procesos de identificación para revelar la causa de la muerte de las víctimas.

«Aún en proceso de investigación e investigación en profundidad. El equipo está colaborando con el equipo de identificación de la Policía Nacional y el Hospital de la Policía Nacional (RS) para recoger todas las pruebas. La información completa se proporcionará después de la publicación oficial», dijo.

En el suceso, tres miembros de la familia fueron encontrados muertos, Siti Solihah (50), Afiah Al Adilah Jamaludin (27) y Adnan Al Abrar Jamaludin (13), respectivamente.

Mientras tanto, otro miembro de la familia, Abdullah Syauqi Jamaludin (22), logró sobrevivir y todavía está recibiendo tratamiento médico en el hospital. La policía dijo que el sobreviviente era el tercer hijo de Siti Solihah.

«La persona tratada con las iniciales ASJ es el tercer hijo de la madre SS», dijo.

La policía todavía está recopilando pruebas y rastreando todas las pistas para determinar la causa exacta de la muerte de esta familia. Los resultados de investigaciones adicionales se presentarán una vez que se complete el proceso forense.

Anteriormente se informó que hubo un alboroto en Warakas, Tanjung Priok, en el norte de Yakarta. Una familia fue encontrada muerta en su casa el viernes 2 de enero de 2026.

De los cuatro miembros de la familia, tres murieron, mientras que otra persona fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Este trágico descubrimiento se volvió viral por primera vez en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter/X @wongdalang, que compartió la cronología inicial del incidente.

Agentes policiales acudieron inmediatamente al lugar para evacuar a las víctimas. «1 familia fue encontrada muerta en Warakas Gg, 10 de 4 personas, 3 personas MD 1 persona fue llevada al hospital… mientras era atendida por la policía de TG Priok», se cita en el relato.