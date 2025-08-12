El ‘romance y cigarrillos’ de John Turturro establece una proyección del 20 aniversario

«Romance & cigarrillos», una drama musical de conjunto protagonizada por el difunto James Gandolfini y Kate Winslet, marcará su vigésimo aniversario la próxima semana con una proyección especial en Southampton Playhouse.

Escrito y dirigido por John TurturroEl proyecto independiente ha sufrido dos décadas gracias a su arriesgada fusión del clásico romance de estilo MGM en un paisaje urbano de clase trabajadora arenosa. Southampton mostrará la película en formato de 35 mm el 21 de agosto, el primero en el Teatro sin fines de lucro en la ciudad de Luxury Beach.

«Estoy encantado de tener el regreso de ‘Romance y cigarrillos’ a la pantalla grande de la forma en que debía ser visto», dijo Turturro. «Tuve la suerte de trabajar con un elenco extraordinario que se entregó por completo. Esta película fue una labor de amor, explorando la imaginación de la clase trabajadora a través del poder de transporte de la música. No puedo pensar en una mejor manera de celebrar su vigésimo aniversario que compartirla con una audiencia una vez más».

El trabajo de amor de Turturro ha sido descrito como una «historia de amor musical desagradable». Gandolfini interpreta a un trabajador de hierro Nick, cuyo largo matrimonio con Kitty (Susan Sarandon) es interrumpido por un asunto tórrido con Tula (Winslet), que quiere más que una aventura. Nick lucha contra los impulsos Primal y la elección de preservar a su familia, ya que la música de James Brown, Janis Joplin, Engelbert Humperdinck, Tom Jones y Bruce Springsteen explican las emociones de alto riesgo en el juego.

Bobby Cannavale, Steve Buscemi, Amy Sedaris, Christopher Walken, Mary-Louise Parker y Aida Turturro también protagonizan. Después de la proyección del aniversario, tanto John como Aida Turturro se sentarán para un Q&A para marcar la ocasión.

Turturro es un miembro ganador del Emmy del conjunto de «separación». Sus créditos incluyen la aclamada serie de HBO «The Night of», «Barton Fink» y memorable carrera con los hermanos Coen en «O Brother, Where Art Tou?», «Miller’s Crossing» y «The Big Lebowski».