El romance británico-asiático ‘My Indian Boyfriend’ revela su elenco en el mercado de Cannes

El actor londinense Sushant Shekhar ha sido elegido como protagonista masculino de “My Indian Boyfriend: The Golden Mile”, la nueva versión británica de Vijay Chauhan del romance de Hong Kong, y la producción presentó su elenco de reparto más amplio en el Mercado de Cine de Cannes.

Graduado del programa de Maestría en Actuación (Contemporánea) de la Royal Central School of Speech and Drama (con formación adicional en la Escuela de Actuación de Fontainebleau), Shekhar está representado por Simon & How Associates. Interpretará a Krishna, un bailarín británico-indio atrapado entre el peso de las expectativas familiares y sus propias ambiciones. El papel marca su debut cinematográfico. Sus créditos teatrales incluyen “Indian Ink” de Jonathan Kent, “Sophia” con Eastern Angles y “Je L’Aime” con Blue Fondue.

«Estoy profundamente agradecido a todos los involucrados en la producción por confiarme la oportunidad de interpretar a Krishna», dice Shekhar. Variedad. «Oportunidades como esta son realmente raras en la trayectoria de un actor, y estoy comprometido a abordar esta colaboración con gran cuidado, respeto e intención junto a un equipo tan increíble de creativos. Para mí, esto es sólo el comienzo, y ahora toda mi atención está en el trabajo que tengo por delante».

Jolene Tiong, confirmada como protagonista femenina en Hong Kong FilMart a principios de este año, interpreta a Jasmine, una graduada en arquitectura cuya relación con Krishna se desarrolla durante un verano transformador en Leicester, en contraste con las celebraciones de Diwali en la ciudad.

El actor malasio Chacko George Vadaketh se une a la producción como el padre de Krishna. Representado por Fly Entertainment, el trabajo de Vadaketh abarca cine, televisión, teatro y eventos en vivo en Malasia, Singapur y los EE. UU. Sus créditos televisivos incluyen “The Bold and the Beautiful”, “Strike Back”, “Mr Kiasu”, “In Plain Sight”, “The Bridge” y “Keluarga Baha Don”, con trabajos cinematográficos que abarcan “The Assistant”, “Princess of Mars”, “Entrapment” y “magiK”. Formó parte de la junta directiva de la Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico de Malasia (FINAS) de 2023 a 2025 y tiene una licenciatura en derecho de la Universidad de Cambridge y un título de abogado de Lincoln’s Inn.

Completan el elenco de apoyo anunciado: Adryne Caulder-James, cuyo reciente trabajo teatral incluye “Treasure Island” en Bristol Old Vic; Jennifer Jade, cuyos créditos cinematográficos incluyen “Mother Tongue”, “The Faerie Queene” y “Expats” de Amazon; y Arun Sharma, que actualmente se encuentra realizando sus exámenes de nivel A. Caulder-James y Jade están representados por Victoria Lepper Associates.

«Debido a la ambición local/global del proyecto, el casting se diseñó cuidadosamente y no mediante un proceso convencional. Estamos muy contentos de haber encontrado a Sushant después de interminables noches de navegación en Internet: ¡Él ES nuestro Krishna!» El productor ejecutivo Hiu Man Chan cuenta Variedad.

Junto a Chan en el equipo de productores ejecutivos se encuentran Amita Krishna y Djonny Chen, quienes anteriormente trabajaron en “High Wire”, protagonizada por Isabella Wei de “1899”, junto a Sri Kishore, quien escribió y dirigió la película original de Hong Kong.