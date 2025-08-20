El rol estratégico Telkom aumenta el rendimiento de la cooperativa de la aldea roja y blanca para desarrollar IA

Yakarta, Viva – PT Telkom Indonesia TBK (TLKM) es cada vez más agresivo para fortalecer su papel como un impulso de digitalización en varios sectores, desde pueblos hasta industrias a gran escala.

Leer también: Conoce al embajador indonesio en los Estados Unidos, Anindya Bakrie empuja la colaboración hacia Indonesia Incorporated



Hace un mes, precisamente el 21 de julio de 2025 en Klaten, Java Central, el presidente indonesio, Prabowo Subianto Cooperativa Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

No menos de 8,000 jefes de aldea y lana de varias regiones en Java llenaron la ubicación del evento. No había un aguijón excesivo, pero los presentes se dieron cuenta de que este momento era importante: sus cooperativas de la aldea ahora están entrando en el ecosistema digital nacional.

Leer también: Eche un vistazo a la colaboración de BTN, Jakpro y Ancol para hacer la ciudad global de Yakarta



El programa KDMP es un seguimiento de la Instrucción Presidencial No. 9 de 2025 con respecto a la aceleración de la formación de la cooperativa roja y blanca de la aldea/Kelurahan. Inaugurado directamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto con el número de cooperativas que se unieron a 80,081 unidades. El objetivo es claro, fortaleciendo la economía de la aldea a través de una cooperativa profesional, transparente e independiente.

Detrás del gran impulso, PT Telkom Indonesia TBK (TLKM) se convirtió en uno de los principales actores. A través de la plataforma Cooperativa DIGI, en el gran programa de la Villa Rojas y Blancas/Kelurahan Cooperative (KDMP) y la aceleración del ecosistema de inteligencia artificial (AI). Telkom diseñó un sistema que permite que las cooperativas de las aldeas sean más profesionales, transparentes y eficientes con la determinación de construir conectividad que mantenga el crecimiento económico nacional.

Leer también: Clase interna Batch 1 éxito Impresión 230 Talento digital Futuro



Director de TI digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi explicó que la cooperativa Diigi actúa como un integrador que conecta los tres pilares principales, a saber, el Ministerio/Institución (K/L),, BullidoY Umkm.

«La función Cooperativa Digi conecta los tres primeros: Ministerios/Instituciones, SOES y MIPYME», dijo Faizal en la exposición del «Fortalecimiento de la actualización comercial de Telkom Digital & B2B Product Hero en el mercado» en Yakarta. Citado de su declaración, miércoles 20 de agosto de 2025.

Además, Faizal detalló la función de la cooperativa DIGI. Primero, la cooperativa DIGI facilita las relaciones entre el Ministerio de Cooperativas y otros ministerios / instituciones como reguladores.

En segundo lugar, conectando cooperativas con SOES, incluida la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara) para fondos y siete proveedores de productos subsidiados de SOES, como fertilizantes, nuestro aceite, arroz SPHP, cilindros de gas GLP, a medicamentos. El proveedor incluye Kimia Farma, Bulog, ID Food, Pos Indonesia, Pertamina Patra Niaga y Fertilizante Indonesio.

Tercero, las cooperativas DIGI conectan las cooperativas con MIPYMES a través de un mercado basado Negocio a negocio (B2B), MSME Rice, permite a las cooperativas comprar bienes subsidiados y comerciales en línea.

Además de acceder a los bienes, esta plataforma está equipada con un sistema de cajero (punto de venta), Contabilidad automática, para monitorear el rendimiento de la cooperativa de monitoreo del tablero.

«La cooperativa KDMP puede ser subsidiada y bienes comerciales a través de MSME Rice. Hacemos una plataforma completa, desde compras hasta contabilidad automática», explicó Faizal.

Además de apoyar la digitalización de la aldea, Telkom también fomenta la aceleración de la adopción de inteligencia artificial (IA). Según Faizal, el viaje de AI Telkom comenzó en 2018, cuando todavía se llamaba Data Analytics, datos IngenieroG, y Aprendizaje automático.

Durante siete años, más de 50 soluciones de IA han nacido y se continúan desarrollándose. A partir de la IA Databox para administrar los datos del ministerio, legal analítica que es capaz de simplificar cientos de regulaciones. Luego, el análisis de redes sociales para mapear el sentimiento público y el análisis de CCTV con capacidades predictivas para la seguridad.

«Durante siete años, las soluciones de IA de Telkom han sido utilizadas por el 38 por ciento de los ministerios/instituciones, el 20 por ciento de las empresas estatales y el sector privado, y resultando en una acumulación de ingresos de casi RP1 billones. Ahora es el momento de la aceleración del mercado», dijo Faizal.

Telkom comenzará a pilotar la IA en las regiones, utilizando la existencia de 1,046 BUMD. La premisa es clara: se considera que BUMD representa «Indonesia en miniatura» con 12 sectores verticales. La estrategia utilizada es que si la IA tiene éxito en BUMD, la escala se amplía fácilmente al nivel nacional.

Además, continuó que Telkom registró una contribución importante al estado en 2024, alcanzando Rp55.7 billones a través de impuestos, PNBP y dividendos. En los últimos cinco años, la contribución total ha tocado RP241 billones.

«Automáticamente el dinero es utilizado por el estado para el bienestar de las personas, desde la educación, las cooperativas, hasta los subsidios», dijo Faizal.

Estos datos muestran que el papel de Telkom no es solo como una corporación de impresión de ganancias, sino también un apoyo fiscal del país.