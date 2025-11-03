El Rocky Hybrid podría ensamblarse en Indonesia, esta es una señal de Daihatsu

Osaka, EN VIVO – PT Astra Daihatsu Motor (ADM) abre la oportunidad de producir Rocky Hybrid localmente en Indonesia. Aunque no ha habido una decisión final, este paso se está estudiando en línea con el compromiso de la compañía de llevar vehículos electrificados asequibles al mercado nacional.

El director de marketing y director de comunicación y planificación corporativa de PT ADM, Sri Agung Handayani, explicó que el proceso de producción de automóviles electrificados como el Rocky Hybrid requiere una preparación integral, tanto desde la cadena de suministro hasta la capacidad de la fábrica.

«Cuando hablamos de producción, hablamos de cadena de suministro, capacidades y posventa. Así que pensamos en ello, pensamos en ello», dijo Sri Agung

Rocky Hybrid se lanzó anteriormente para el mercado japonés y comenzará su producción con especificaciones indonesias a partir de noviembre de 2025. Las unidades iniciales se enviaron directamente desde Japón, con una serie de ajustes para adaptarse a las regulaciones y necesidades de los consumidores en Indonesia.

La propia ADM cuenta con modernas instalaciones de producción en la Planta de Ensamblaje 2 de Karawang (KAP2), que ha sido diseñada con el concepto Innovador, Simple, Delgado y Compacto (ISSC). Se dice que esta instalación está lista para producir vehículos electrificados gracias al alto nivel de automatización y eficiencia del proceso que alcanza el 98 por ciento en la línea de carrocería.

«Hemos preparado la fábrica. Sólo hace falta el tiempo adecuado y el ecosistema para estar listo», afirmó.

La posibilidad de ensamblar localmente el Rocky Hybrid es parte de la estrategia a largo plazo de Daihatsu para fortalecer su posición en el segmento de automóviles ecológicos. Aparte de eso, este paso también está en línea con la dirección de la política gubernamental que fomenta la aceleración de la electrificación de vehículos en Indonesia.

Si se realiza, se espera que la producción local de Rocky Hybrid reduzca los costos de importación y haga que los precios de venta sean más competitivos para los consumidores indonesios, al tiempo que fortalece el papel de ADM como base de exportación para los vehículos pequeños Toyota-Daihatsu en la región de la ASEAN.