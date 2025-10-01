El robot tipo araña ‘Charlotte’ puede ayudar a construir casas en la luna

Un robot similar a una araña está listo para abordar los desafíos de construcción y potencialmente ayudar a construir la luna en el futuro. ‘Charlotte’, fue desarrollado por las compañías australianas Crest Robotics y EarthBuilt Tecnología. Su propósito es ofrecer capacidades de alojamiento de bajo costo y de carbono en la Tierra.
Puede imprimir 3D una casa de 200 metros cuadrados en 24 horas. «Adjunto al tren de rodaje de Charlotte, EarthBuilt’s System recolectará materiales fácilmente disponibles como arena, tierra y productos de desecho como ladrillo triturado, que luego están unidos en tela y comprimidos para formar las capas de un edificio», dijo Crest Robotics. La técnica, similar a ‘Earthbagging’, incluye material suelto en tubos o bolsos grandes y luego compacta para crear capas de pared.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo