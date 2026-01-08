El robot ‘Cyber ​​pet’ pretende acercar a las familias a través de la inteligencia emocional







El personaje de Ollobot robótico Los compañeros priorizan el confort emocional. Denominadas cibermascotas, están diseñadas para “adaptarse a los usuarios en lugar de que los usuarios se adapten a ellos”. La «cibermascota» funciona con un modelo Visión-Lenguaje-Acción que ve el mundo en tiempo real. Opera a través de un circuito de inteligencia continuo y puede procesar la vista, el sonido y el tacto para interpretar su entorno.

