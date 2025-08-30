El rival de los Patriots le da brutal a Tom Brady, Drew Bledsoe

Entregó el golpe que inadvertidamente trajo a Tom Brady a la etapa de la NFL y lanzó una dinastía para el Patriotas de Nueva Inglaterrapero ex Jets de Nueva York El apoyador externo Mo Lewis no está tomando nada de la culpa que cree que pertenece a Drew Bledsoe.

Fue Bledsoe quien estaba en el extremo receptor del golpe de Lewis a lo largo de la banca cuando los Jets visitaron Foxboro en la Semana 2 de la temporada 2001. Bledsoe era la cara de la franquicia, un activo de más de $ 100 millones obligado a abandonar el estadio en una ambulancia, luchando por su vida en medio de un vaso sanguíneo dañado en su pecho, poco sabiendo su destino y el de los Patriots estaba a punto de ser remodelado por un trastorno desconocido.

Brady fue una selección de draft de sexta ronda no anunciada que se convirtió en TB12, ganadora de siete trofeos del Super Bowl, seis de ellos recolectados con uniforme de los Patriots. Fue el catalizador de una era de dominio sin precedentes, junto con el entrenador en jefe Bill Belichick, y el debate sobre quién fue más responsable del éxito sostenido es el tema de un próximo libro del autor Gary MyersTitulado «Brady vs. Belichick».

Fans de los Jets: Mo Lewis dice en mi libro «Brady vs. Belichick» que se molesta en la culpa de comenzar la era de Tom Brady con su éxito en Drew Bledsoe en 2001. ¿Lo culpas por la dinastía Pats? Debería Lewis, uno de los mejores libras en @nyJets Historia, ¿ser incluido en su anillo de honor? – Gary Myers (@garymyersny) 28 de agosto de 2025

Myers entrevistó a Lewis para el libro, y digamos que el tres veces Pro Bowler y All-Pro no tiene tiempo para los críticos y no está de humor para mostrar misericordia casi un cuarto de siglo después.

El rival de los Patriots no muestra piedad para Drew Bledsoe

Conversación de Myers con Lewis (H/T Rich Cimini de ESPN) Naturalmente se centró en el momento en que el veterano Belted Bledsoe fuera de los límites. El QB1 de Nueva Inglaterra había estado corriendo al primer marcador de abajo, Según este día en clips deportivos.

23 de septiembre de 2001: MO Lewis Drills Drew Bledsoe a fines del cuarto trimestre de la victoria de los Jets 10-3 sobre Nueva Inglaterra. @Tombrady Finalmente reemplaza a Bledsoe en el juego y sigue siendo los Patriots QB durante los próximos 20 años. pic.twitter.com/4pajwb3vd0 – Este día en clips deportivos (@tdisportsclips) 24 de septiembre de 2024

Lewis le explicó a Myers cómo «[Bledsoe] ¿Acabo de firmar un acuerdo de $ 100 millones para ser qué tipo de mariscal de campo? Un mariscal de campo que pasa, ¿correcto? Si no hubiera salido del bolsillo y corriera con la pelota, ¿estaríamos hablando de esto? ¿Quién causó el evento? La persona que estaba con la pelota «.

Es una evaluación contundente de una de las obras más famosas en la historia de la NFL, pero Lewis se duplicó. Él cree que Bledsoe estaba «haciendo lo que no se inscribió. Se inscribió para ser un mariscal de campo que pase.

Muchos pueden leer las palabras de Lewis como frías, dada el alcance de la lesión de Bledsoe. Sin embargo, Lewis es Frank sobre su reacción en ese momento, diciéndole a Myers: «Estoy en el campo. No soy médico. No sé la gravedad de ese golpe. Fue solo otro éxito. Soy un apoyador. Hago tacleadas. No estoy mediante lo difícil o cuán suave golpeé a una persona. Lo que está tratando de hacer que vea el futuro después del éxito. No estoy mirando, no estoy buscando en la línea.

Podría haber sido solo otra jugada de fútbol para Lewis, pero el éxito cambió todo para Bledsoe. Pasó de firmar un Contrato a 10 años por valor de $ 103 millones Para montar el banco y ver a Brady usar el encanto de novato para sembrar las semillas de la grandeza.

Bledsoe no estaba contento con la situación en ese momento, pero pudo ver el lado más ligero décadas después durante un asado de Brady retirado. Como Bledsoe bromeó a su improbable sucesor«Fuiste el peor mariscal de campo de respaldo en la historia de la NFL. Nunca entendiste que cuando me puse sano, se supone que debes ir a sentarte «.

Aunque él fue una vez el Prototipo de un mariscal de campo moderno y franquiciadoEs discutible que los Pats habrían sido la mitad de éxito si Belichick hubiera elegido Bledsoe sobre un Brady ascendente.

Tom Brady poweró la dinastía de los Patriots

El debate sobre quién era más importante, Brady o Belichick, no Realmente un debate en absoluto. Los registros de Belichick con y sin Brady resuelven la discusión.

Con Brady, Belichick tiene un CV para rivalizar o mejorar cualquier entrenador en la historia de la NFL. Sin Brady, Belichick es 82-100incluyendo su período de cinco años a cargo del Cleveland Browns antes de hacerse cargo en Nueva Inglaterra en 2000.

Belichick tuvo solo tres temporadas ganadoras e llegó a los playoffs solo dos veces durante las campañas completas sin Brady como su mariscal de campo titular. Brady esencialmente proporcionó todas las respuestas cuando se fue a la Tampa Bay Buccaneers En 2020 y rápidamente ganó otro Super Bowl, mientras que Belichick comenzó un tobogán rápido desde el cual los Patriots todavía están luchando por recuperarse.

Están contando con Drake Maye ser su próximo Brady, pero tiene un Kryptonita poco probable. Los Pats necesitan que Maye juegue dentro de los límites de un sistema y haga lo que sea que cada juego y situación le exigan.

Así es como Brady ganó más, a pesar de carecer del talento del brazo de Bledsoe. También es por eso que el éxito de Lewis cambió el curso de dos rivales de la AFC East.