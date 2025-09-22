El Rising WR de Chiefs Tyquan Thornton ofrece otro gran juego

Por sus dos receptores superiores, el Jefes de Kansas City Necesitaba un jugador de rol para dar un paso adelante en la Semana 3. En el Sunday Night Football Stage, Tyquan Thornton Una vez más se convirtió en la ocasión.

En una victoria de 22-9 contra el Gigantes de Nueva YorkMúltiples jugadores entregados con actuaciones de calidad en el camino. Sin embargo, no muchos lo hicieron mejor que el hombre de cuarto año, lo cual es un testimonio de su impacto de principios de temporada.

Todos desde su entrenador en jefe hasta su mariscal de campo están notando los resultados.

Andy Reid se alegró de ver a WR Tyquan Thornton prosperando a principios de temporada

Se destaca una secuencia particular del juego tardío. En un segundo y 10 de la línea de 34 yardas de los Gigantes, mariscal de campo Patrick Mahomes descorchó una pelota profunda a Thornton. Inicialmente se declaró un touchdown, pero tras una revisión más (y rápida), eso se invirtió a un pase incompleto.

En lugar de ir a otro lado, Kansas City regresó a Thornton en la próxima jugada. Si bien no entró en la zona de anotación, hizo lo siguiente. Su enganche de 33 yardas estableció un touchdown de un yarda de halfback Kareem Hunt.

En declaraciones a los medios de comunicación después del partido del domingo por la noche, el entrenador en jefe Andy Reid se expandió Los heroicos de Thornton.

«Bueno, ambos, ¿verdad?» Dijo Reid. «Tenía el único, consecutivo, Pat fue a él. Fue un buen trabajo hacer que el segundo fuera allí. Está mostrando algunas cosas. Es un tipo que yo sé Juju [Smith-Schuster] habló muy bien cuando estaba con los Patriots. Mencioné que Bill Belichick le dio buenos cumplidos, y él ha entrado aquí y no ha hecho nada más que trabajar duro. Es bueno verlo tener una oportunidad «.

Patrick Mahomes desglosa las decisiones al final del juego para alimentar a Thornton en la victoria de los Chiefs

Ese no fue el único desarrollo relacionado con Thornton de la Semana 3. Lideró a los Chiefs en objetivos (9), recepciones (5) y yardas de recepción (71) en la noche, también transportando el único pase de touchdown de Mahomes.

Sin embargo, su cuarto cuarto fue quizás el más impactante. Después de la dirección de podio de Reid después del juego, Mahomes se sumergió en sus decisiones para seguir intentando Thornton en el campo.

«Tuvimos el pase en el campo y con la revisión, tuve que hablar con los chicos al margen», dijo Mahomes. «Pensamos que podrían jugar a la cobertura del hombre, y tuvimos una buena obra de teatro a la que llegamos. Se trataba solo de comprar tiempo con esa línea defensiva. Ojalá pudiera haberlo llegado un poco más lejos y haber sido una captura más fácil, pero una tremenda captura de él allí mismo, y luego asegurarlo y llevarnos a 1 [yard line] para que pudiéramos anotar un touchdown «.

El arco de carrera de Thornton ha sido todo menos estándar para una ex selección del draft de la NFL de segunda ronda. Rápidamente se disparó con el Patriotas de Nueva InglaterraY la temporada pasada fue fácilmente la peor. Jugando solo seis juegos, reunió los 4 capturas para 47 yardas. Más tarde encontró su camino a Kansas City y se quedó en la organización esta temporada baja en un contrato de reserva/futuros. Decir que eso está dando sus frutos para ambas partes sería de alguna manera un eufemismo.

En tres semanas este año, Thornton tiene 9 recepciones para 171 yardas y un par de touchdowns. Dado que los Chiefs han perdido Rashee Arroz toda la temporada y Xavier digno Durante la mayor parte, han necesitado todas las contribuciones posibles. Mahomes dice que pensó que Thornton produciría, pero no en esta medida.

«Sabía que iba a ser un buen jugador de fútbol, ​​pero incluso está superando mis expectativas», dijo Mahomes. «Está dando un paso adelante cuando se le ha brindado la oportunidad».

Un héroe inesperado ayudó a traer a los Chiefs su primera victoria de la temporada. Sin embargo, en el futuro, Thornton no volará bajo el radar.