El río Yamuna se eleva a una marca de peligro de 205.33 metros







El Yamuna River continúa fluyendo por encima de la marca de nivel de 205.33 metros el domingo por la mañana, luego de una lluvia incesante.

La marca de advertencia del Yamuna para la ciudad es de 204.5 metros, mientras que la marca de peligro es de 205.33 metros.

La evacuación de personas comienza a 206 metros.

Las imágenes de drones de Loha Pul y Mayur Vihar mostraron que el río Yamuna fluye por encima del peligro Nivel después de la lluvia incesante.

Anticipando la posible situación de inundación, las personas que residen en las áreas bajas se han trasladado a lugares más seguros como medida preventiva.

Más temprano el viernes, el ministro de Delhi, Kapil Mishra, hizo un balance de las operaciones de rescate y ayuda en las áreas afectadas por las inundaciones cerca del antiguo puente Yamuna en la capital nacional.

Hablando con los reporteros, el Karawal Nagar MLA también destacó el gobierno Esfuerzos para rescatar a los animales atrapados en la inundación. Mishra dijo que se están trasladando más de 300 vacas a los vaqueros.

«Estas vacas fueron traídas aquí de la vaquera; estaban atrapados en la inundación. Actualmente, hay 300 vacas aquí, y esta noche, así como mañana, todas estas vacas serán trasladadas a la vaquera», dijo Kapil Mishra.

«Nuestros funcionarios del gobierno, SDM, y doctores están presentes aquí. Personalmente estoy tomando el informe, y estamos cuidando todos los arreglos para las personas afectadas por las inundaciones que han venido aquí. Hay algunos animales más atrapados, por lo que serán rescatados «, agregó.

El viernes, el ministro de Delhi, Parvesh Verma, instó a las personas a no crear pánico innecesario entre los ciudadanos mientras visitaba el área de líneas civiles de Delhi en medio de las fuertes lluvias en la capital nacional en los últimos días.

En declaraciones a los reporteros, Parvesh Verma dijo: «No hay una gota de agua en el área de las líneas civiles. El camino de servicio contiguo a la carretera de anillo está de 8 a 10 pies por debajo del nivel de la carretera, y se está bombeando el agua de lluvia. No es correcto decir que Delhi está sumergido en el río Yamuna «.

Anteriormente, el mercado de monasterios de Delhi, Yamuna Bazaar, Vasudev Ghat y las áreas residenciales cercanas se inundaron en medio de un aumento en los niveles de agua del río Yamuna. Se instalaron máquinas en las áreas alrededor de Vasudev Ghat para bombear el agua de la inundación.

Anticipando la posible situación de inundación, las personas que residen en las áreas bajas se trasladaron a campos de socorro establecidos cerca de la fase 1 de Mayur Vihar como medida preventiva. Debido a las fuertes lluvias, el nivel de agua de Yamuna había registrado un máximo histórico de 208.66 metros el miércoles.

