El río Lokop se convierte en un mar de arena, un éxito turístico en el este de Aceh

Aceh Oriental, VIVA – El Departamento de Turismo, Juventud y Deportes (Disparpora) de East Aceh Regency reveló que las inundaciones repentinas han cambiado la cara de varios destinos turísticos de la zona. uno de ellos Río Lokop que antes era un atractivo turístico, ahora se ha convertido en un mar de arena debido a las inundaciones.

Lea también: Dijo Gustavo Franca después de vencer al PSBS Biak con un drama de 8 goles, ¡Malut United reemplaza a Persib Bandung en el Top 3!



El jefe de la Disparpora de la Regencia del Este de Aceh, Syahril, dijo que el impacto de las inundaciones repentinas en el sector turístico de la región fue bastante extenso y significativo.

«Según las condiciones actuales sobre el terreno, el río Lokop ya no sigue su curso original. El río que antes era un destino turístico se ha convertido en un campo de arena», dijo en East Aceh, el domingo (1/4/2026).

Lea también: El dólar estadounidense sube a principios de 2026 después de la peor caída en 8 años



Explicó que las fuertes inundaciones provocaron que el caudal del río Lokop se desplazara hacia el pie de la montaña. Como resultado, las áreas que han estado ocupadas con turistas ya no pueden funcionar como atracciones turísticas.

Además de los cambios en el paisaje, también se informó que el ícono turístico del río Lokop en forma de un titi colgante resultó dañado y arrastrado por las corrientes de agua. Esta infraestructura era anteriormente uno de los lugares favoritos de los visitantes.

Lea también: El entrenador del Bali United revela otra cara de la liga indonesia, busca un delantero e incluso le dan un vídeo en YouTube



«Según la recopilación temporal de datos, alrededor del 80 por ciento de las atracciones turísticas en el este de Aceh se vieron afectadas y sufrieron daños, ya sean leves, moderados o graves», dijo.

Syahril dijo que los daños más graves ocurrieron en destinos turísticos costeros y naturales ubicados en las cuencas fluviales, incluido el río Lokop en el distrito de Serbajadi, East Aceh Regency.

Según él, el río Lokop es un claro ejemplo de cambios en el paisaje natural debido a los desastres. De un destino superior conocido por sus aguas cristalinas y su panorama natural, ahora la zona ha cambiado por completo y requiere un tratamiento serio para su recuperación.

También se produjeron graves daños en varias atracciones turísticas costeras. En la zona de Matang Rayeuk, distrito de Idi Oriental, casi todas las cabañas turísticas a lo largo de la costa resultaron dañadas debido a las inundaciones y las olas del mar.

«En la playa de Leuge, además de las cabañas turísticas dañadas, también hubo una abrasión importante que provocó el corte de la carretera. Todo esto repercute en las actividades de la comunidad», afirmó.



El destino turístico del río Lokop se ha convertido en un mar de arena en el este de Aceh Foto : ANTARA / HO-Go-Demnsparent del este de Aceh

La abrasión en la zona de Leuge Beach se considera bastante preocupante porque no sólo tiene un impacto en el sector turístico, sino que también perturba el acceso del público y los turistas. La desconexión de la vía también afecta a las actividades económicas de los vecinos.