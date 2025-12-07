El río Ciliwung se desborda y 15 barrios del este de Yakarta se inundan hasta 80 cm

Jacarta – Inundación Inundando al menos 15 unidades vecinales (RT) en el este de Yakarta debido a las lluvias Lluvia alto y desbordante Río Ciliwung.

Lea también: El número de muertos por desastres en Sumatra aumenta a 914 personas y otras 389 desaparecidas



«A las 09.00 WIB, 15 RT estaban inundados», dijo el jefe del Centro de Información y Datos sobre Desastres de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BBPD) Provincia de DKI Yakarta Mohamad Yohan en Yakarta, el domingo.

Yohan dijo que esta inundación fue causada por lluvias de alta intensidad que azotaron el área de DKI Yakarta y sus alrededores, lo que provocó el río Ciliwung. desbordante.

Lea también: Este puesto viral de Lontong en Bandung ofrece comida gratuita a los estudiantes víctimas de las inundaciones de Sumatra.





Las inundaciones sumergen cientos de casas en Karawang, Java Occidental

La altura de la inundación varía, algunas quedan sumergidas a una profundidad de entre 30 y 80 centímetros (cm).

Lea también: Poder de Allah SWT, bebé de 3 meses encontrado sano y salvo atrapado en un árbol cuando era transportado por inundaciones repentinas en Sumatra occidental



Según Yohan, BPBD DKI Jakarta ha desplegado personal para monitorear las condiciones de inundación en cada área y coordinar elementos del Servicio SDA, el Servicio Bina Marga y el Servicio Gulkarmat para llevar a cabo la succión de charcos.

«Aparte de esto, también nos aseguramos de que las tuberías de agua funcionen correctamente para que la inundación desaparezca rápidamente», afirmó.

Los siguientes son datos de 15 RT en el este de Yakarta que se inundaron.

Subdistrito de Bidara Cina, tres RT

Altura: 30-35 cm

Kampung Melayu Village, cuatro RT

Altura: 80 cm

Pueblo Cawang, cinco RT

Altura: 80 cm

Pueblo Cililitan, tres RT

Alto: 50 cm.



Inundaciones en el área de Yakarta

«La causa de las fuertes lluvias y del desbordamiento del río Ciliwung aún se está resolviendo», dijo.

BPBD DKI instó al público a permanecer cauteloso y alerta ante posibles inundaciones. (Hormiga)