El riff profano de Radu Jude sobre películas de vampiros

Desde imágenes póstumo de una bela lugosi enclaude tropezando a través de los cementerios en «Plan 9 del espacio exterior» hasta David Niven que aparece en la cara negra al final de «Vampira», Drácula ha soportado mucho peor a lo largo de los años que cualquier otra directora Al trabajo de Judas puede hacerle al personaje. Pero eso no impide que el bromista cinematográfico intente hacer que su «Drácula» de casi tres horas de casi tres horas sea la interpretación más explotadora del personaje, una posición que Jude adopta a propósito.

Después de debutar su relativamente respetable declive de la sátira de civilización occidental «Kontinental ’25» en el Berleral en febrero, el prolífico autor rumano desata un segundo proyecto de 2025 en Locarno, donde su ruidoso «no espera demasiado del final del mundo» debutó dos años antes. Una celebración escandalosa de la narración visual en todas sus formas, desde Tiktok hasta películas mudas, la caótica declaración anti-art de Jude es la primera «Drácula» diseñada para apestar.

Por lo tanto, difícilmente puede culparlo por ser un desastre extasiado y rebelde de una película, más de una docena de películas en una, realmente, como Jude se apropia, innova y subvierte tantas tradiciones cinematográficas como sea posible. Puede llamarse «Drácula», pero este monstruo se construye más como el de Frankenstein. En un momento, Jude está remezclando «Nosferatu» de FW Murnau con anuncios de spam para sitios porno; Al siguiente, está persiguiendo a un cabaret desvencijado Drácula por las calles de Transilvania, mientras que su vampirrenante coprotagonista selfies para su cuenta de OnlyFans.

Como la mayor parte del trabajo de Jude, el resultado sobrecargado sería mucho más efectivo a la mitad de la longitud. Y, sin embargo, el exceso anárquico lo hace sentir aún más punk. A los 169 minutos, «Drácula» puede ser una sesión exigente, pero nunca es aburrida. Y a diferencia de tanto el llamado «contenido», que está tan en deuda con la fórmula que bien puede ser generado por AI, el contraataque alegremente pegajoso de Jude, que incorpora IA en su estado actual innumerable, es muy impredecible.

Hasta ahora, las críticas políticas profanas de Jude no han llegado mucho más allá de las casas de arte o el circuito del festival, en la medida en que incluso los cinefiles dedicados pueden no saber su nombre, y mucho menos su obra confrontativa. En concepto, «Drácula» está destinado a corregir eso al entregar a los productores un proyecto «súper comercial», uno en el que ninguna idea es demasiado grosera para la contraparte en pantalla de Jude (Adonis Tanța, el joven actor de la atención hiper y la atención que primero hizo su debut en la pantalla en «Kontinental ’25»).

Tanța interpreta a un cineasta bloqueado creativamente que depende de la IA para ayudar a concebir una película de Drácula cargada de todo lo que el público podría desear. Aparece solo, con su e-Tablet, en el que se carga el software imaginario «Dr. Ai Judex 0.0» de Jude, en una celda de aspecto monástico, pero es fácil imaginar la habitación llena de Craven, productores de Roger Corman, salivando con la perspectiva de la «desnudez, el sexo, los sentimientos, la calidad, los autos, muchos, bromillas, juques, gags, slaps,» con preocupación «con preocupación.

Ya sea que ames u odie la extravagante visión de Francis Ford Coppola sobre «Drácula de Bram Stoker», que, como todo lo demás nacido de la imaginación humana durante el siglo pasado, ha sido revelada y analizada por la IA, al menos la adaptación de Kitsch del director de «The Godfather» comprometida con una audaz estética que se unía. «Drácula» de Jude se ve aficionado y barato en comparación, filmado en cámaras digitales de mierda en Transilvania y sus alrededores, una ciudad que apenas se parece a la que el vampiro clásico que una vez llamó hogar (que es un punto de punto, como se ha reflejado en un segmento, donde una niña vestida como Vlad el empalor visita la trampa turística que su residencia de un centro de 15 años se ha convertido).

En estos días, las películas internacionales del festival generalmente se abren con una secuencia ridículamente larga de logotipos, con la docena o más de entidades que cofinanciaron la película. «Drácula» ofrece en su lugar una letanía de imágenes AI crudamente animadas del infame recuento rumano, 16 en total, cada uno de los cuales repite el desafío: «Soy Vlad el empalador, todos pueden chupar mi polla».

Si Jude sigue al liderazgo de Hollywood aquí de alguna manera, no está en ninguna capacidad brillante y de gran presupuesto (su estética es tan sin pulir como siempre), sino más en el sentido cáustico, mordisco-the-hand-That Feeds demostrado por «las resurrecciones de Matrix» y «Joker: Folie à deux», donde el resentimiento de los directores en el que se convierte en un tipo de lentejuelas de la obligación de la obligación de la obligación de la obligación de la obligación de la obligación de la obligación de la obligación. Cudgel con el que critican el cine en sí.

Jude afirma que no tiene un interés especial en Drácula, haber acordado hacer esta película como una concesión a sus financieros (algunos de los cuales abandonaron durante la producción, lo que complica aún más el asunto de bajo presupuesto). La mayor parte de la película aún se puede hacer lo suficientemente barato, con recortes de cartón que toman el lugar de los extras y la sustitución de IA artificial de manera divertida para establecer tomas y ciertos efectos visuales.

En una secuencia, inspirada en la escena en idioma rumano de aproximadamente minutos en «Drácula» de Coppola, Jude sirve un montaje de tomas de orgía gráficas generadas por IA, con cuerpos fusionados, dedos adicionales y genitales mutantes. En lugar de estar decepcionado por las limitaciones de la tecnología, Jude se cura los resultados más falsos y los emplea por efecto cómico. Lo único remotamente horrible en la «Drácula» de Jude es cuán lejos de nuestra realidad aparecen estas imágenes de IA (pero solo mejorarán a medida que avanza la tecnología).

Adoptar, o al menos comprometerse con, esta iteración temprana de la inteligencia artificial se siente como un acto radical por parte de Jude, ya que la industria está claramente amenazada por esta tecnología. Pero entonces, hacerlo es consistente con los temas de su «Drácula», que considera la paradoja de que el público obtiene más placer del arte «malo» que bien. Jude nunca ha sido aceptado en la selección oficial en Cannes, donde se lanzaron obras maestras austeras de la nueva ola rumana como «la muerte del Sr. Lazarescu» y «4 meses, 3 semanas y 2 días», pero sus películas se sienten considerablemente más populistas.

Con referencias a Chaplin y Ceaușescu, un cuento popular con consolación (un riff sacrílego sobre el autor rumano clásico Ion Creangă) y una crítica anticapitalista extendida de los depósitos vampiros que explotan el trabajo inmigrante, «drácula» es prácticamente drogada en las ideas. Es un texto maduro para estar seguro, pero demasiado para que cualquiera tenga una sola visualización. Mientras que «Drácula» consolidan a Jude como uno de los cineastas más audaces del mundo, él falla ante las habilidades más fundamentales que esperamos de un director: la capacidad de tomar una decisión. Desde el lanzamiento hasta el corte hasta dónde colocar la cámara, a eso se reduce la dirección, y aquí, Jude se niega, sirviendo todas las opciones a la vez.

Al igual que Udo Kier, vandizando su interior por falta de sangre virgen en la «sangre de Drácula» de Andy Warhol en la cámara de Andy Warhol para Drácula (o Tanța, que tiene un extraño tic de Hocking Plagm en la cámara), la película se apodera de todo lo que es impuro y lo viene de nuevo para nuestro beneficio. ¿Sigue siendo curioso? No digas que no te advierten.