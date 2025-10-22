El riesgo de «salida» se controlará si la tasa de BI se reduce en 25 puntos básicos

Jacarta – Josua Pardede, economista jefe del Banco Permata, afirmó: riesgo salida de capitales (salida) el familiar seguirá siendo controlado cuando BI La tasa se redujo en 25 puntos básicos (pb) al 4,50 por ciento en octubre de 2025.

«El riesgo de salida de capitales tiende a ser relativamente manejable para pequeños recortes (25 puntos básicos), siempre que vaya acompañado de una combinación de políticas agresiva», dijo Josua, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Según él, este paso debe ir acompañado de una intervención mesurada utilizando diversos instrumentos (multiinstrumentos), tanto en el mercado spot como a través del Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Esto fue lo mismo que se hizo el mes anterior y resultó eficaz para contener la presión sobre el mercado de divisas cuando las salidas de capital eran grandes.

El economista jefe del Banco Permata, Josua Pardede.

Además de eso, Banco Indonesia (BI) también necesita mantener el atractivo de los instrumentos a corto plazo denominados en rupias, tanto los valores del Banco de Indonesia en rupias (SRBI) como los valores gubernamentales (SBN), mediante operaciones de mercado y proporcionando directrices claras de rendimiento para que los inversores no abandonen simultáneamente.

Los esfuerzos de estabilización también pueden fortalecerse aumentando el colchón de reservas de divisas mediante retiros planificados de préstamos o la emisión de bonos gubernamentales en moneda extranjera, lo que puede ayudar a estabilizar las expectativas del mercado.

Por otro lado, BI necesita transmitir una narrativa clara de que esta reducción de la tasa de interés es un paso de «calibración» mensurable, no una flexibilización ilimitada. El banco central también necesita enfatizar que la próxima dirección política seguirá dependiendo de la evolución de los datos económicos (data-dependent).

Josua evalúa que existe una oportunidad de reducir las tasas de interés en 25 pb a 4,50 por ciento, lo que se anunciará en los resultados de la reunión de la Junta de Gobernadores de BI (RDG) en octubre.

Este espacio de políticas está abierto porque la inflación básica permanece bajo control y la tasa de interés real sigue siendo bastante alta. Con una tasa BI del 4,75 por ciento y bajas expectativas de inflación básica futura, todavía hay espacio para comprimir el interés real sin sacrificar la estabilidad de precios.

La demanda interna tampoco se ha recuperado completamente, por lo que bajar las tasas de interés podría ayudar a impulsar el consumo y el crédito. La mejora de la liquidez bancaria también hace que la transmisión de la política monetaria sea más efectiva, permitiendo que las reducciones de intereses se canalicen más rápidamente hacia el sector real.