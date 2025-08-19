El riesgo de inundación aumenta a medida que se hinchan los depósitos de Pune







Dos días de lluvia pesada incesante han generado alarmas de inundaciones con las cinco principales represas de la ciudad cerca de la capacidad total. La lluvia incesante también interrumpió la conectividad aérea y de carretera, causando inconvenientes generalizados a cientos de pasajeros.

El martes, la fuerte lluvia azotó a Pune y continuó durante todo el día, lo que llevó a anegos severos y gruñidos de tráfico. Las corporaciones municipales de Pune y Pimpri-Chinchwad habían hecho preparativos para abordar situaciones similares a las inundaciones.

Shekhar Singh, comisionado de la Corporación Municipal de Pimpri Chinchwad, dijo: «La descarga de agua de la presa de Pavana comenzó por la mañana. Alrededor de 5000 cusecs de agua fueron liberados por la mañana. Se hicieron arreglos necesarios para abordar cualquier emergencia».

La administración del distrito declaró que todas las presas en el distrito de Pune estaban cerca de la capacidad total. La presa Khadakwasla liberó 4356 cusecs de agua al río Mutha el martes por la mañana después de que los niveles de agua aumentaron bruscamente, y se liberaron 11,000 cusecs por la tarde. Actualmente, las cinco principales represas de Pune, Khadakwasla, Panshet, Varasgaon, Temghar y Pavana, tienen una capacidad de 97 por ciento. Si bien esto asegura que la ciudad no enfrentará escasez de agua, ha aumentado el riesgo de inundación.

Mientras tanto, las lluvias también interrumpieron el tráfico aéreo y vial en los últimos dos días.

Vuelos golpeados

Las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Pune fueron afectadas debido a la mala visibilidad y el clima adverso. Un vuelo índigo (6E-5387) de Delhi, programado para aterrizar a las 1.20 pm del lunes, tuvo que ser desviado a Hyderabad. Las salidas también enfrentaron demoras importantes: el servicio Pune-Delhi de Indigo (6E-2285) partió a las 4.35 pm en lugar de 2.05 pm, el vuelo de Pune-Jalgaon (IC-5606) se retrasó casi dos horas, mientras que el Servicio Pune-Jaipur de SpiceJet (SG-1080) se retiró tarde en la noche en lugar de su SLOT de SpiceJet.

Transporte público

En las carreteras, las fuertes lluvias y la congestión ralentizaron el servicio de autobuses Shivneri de Maharashtra State Transport Corporation (MSRTC) en la ruta Pune -Mumbai. Los autobuses que llegan desde Mumbai se retrasaron casi una hora, mientras que la autopista fue testigo de tráfico gruñidos durante todo el día.

Compartiendo su experiencia, el cercano Sangita Vaidya dijo: «Abastié un autobús Shivneri desde Swargate a Dadar. Tomó 10 horas alcanzar». Otro pasajero, Anil Kulkarni, un viajero diario de Chinchwad a CST, dijo que eligió trabajar desde casa para evitar el caos de viaje.

Los funcionarios ferroviarios, sin embargo, confirmaron que los horarios de los trenes no se ve afectados. Las autoridades del aeropuerto de Pune también aclararon que, si bien las operaciones matutinas fueron interrumpidas el martes, los vuelos se reanudaron normalmente más tarde en el día a medida que la intensidad de las precipitaciones se redujo en el área del aeropuerto.

Además de las preocupaciones, el Departamento de Meteorología de la India (IMD) emitió una alerta roja para Pune, advirtiendo de muy pesado a extremadamente pesado lluvia durante las siguientes 24 horas. Las autoridades han instado a los ciudadanos a evitar viajes innecesarios, mantenerse alejados de las orillas del río y las áreas de presas, y permanecer alerta.





