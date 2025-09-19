





El rey Charles III se despidió de Donald Trump al concluir el aspecto real de la Pompa Royal y el boato de la visita del estado del presidente de los Estados Unidos el jueves por la mañana, cuando su helicóptero marino lo voló a los damas para conversaciones bilaterales con el primer ministro británico Keir Starmer. Triunfo fue recibido con un guardia de honor en la residencia del país de Starmer en Buckinghamshire antes de su diálogo, que se espera que se centre en los lazos de inversión bilaterales mientras «refinan» el acuerdo comercial llegando a ambos lados a principios de este año.

Los conflictos de Rusia-Ucrania e Israel-Hamas y otros problemas estratégicos también estarán en la agenda. El rey fue el anfitrión del presidente de los Estados Unidos en su castillo, que ha sido el hogar de los monarcas británicos durante casi 1000 años, para una segunda visita histórica de estado, la primera organizada por la reina Isabel II hace seis años.

En el final de la visita al estado de la Estado, Downing Street anunció que el Reino Unido ha asegurado un GBP «histórico» de 150 mil millones de inversiones internas de las compañías estadounidenses, que se espera crear más de 7600 empleos y acelerar el crecimiento de los sectores del futuro. El paquete de inversión interna de EE. UU. Cubre una gama de sectores, desde aeroespacial y defensa hasta tecnología, investigación y desarrollo. En el extremo externo, las empresas del Reino Unido como el gigante farmacéutico GSK y la mayor BP de Energy también anunciaron compromisos significativos para invertir en el mercado estadounidense.

Mientras tanto, la policía metropolitana estimó que alrededor de 5000 manifestantes habían marchado Londres El miércoles, ondeando carteles que decían «No al racismo, no a Trump» y «Dejen de armar a Israel», y algunos también llevan luces o globos de color naranja de Trump de color naranja.

