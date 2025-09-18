El rey Carlos III se encuentra con el presidente estadounidense Donald Trump en Windsor Castle







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Llegó al Castillo de Windsor el miércoles, iniciando una visita estatal de dos días a Gran Bretaña como invitado del rey Carlos III. El helicóptero Marine One del Presidente aterrizó en el jardín amurallado privado en la finca Windsor. El príncipe William y su esposa Catherine estuvieron presentes para encontrarse con la presidenta y la primera dama Melania Trump, paseándolas para ser recibidos por el rey y la reina Camilla.

Los carruajes han sido pulidos, se han perforado cientos de tropas a la perfección, se está colocando la plata familiar y los diamantes se están desempolvando durante un día de realeza real en la segunda visita estatal sin precedentes de la Presidente a Gran Bretaña. Ningún presidente de los Estados Unidos, ni ningún otro líder mundial, ha tenido el honor de una segunda visita al estado del Reino Unido.

Es un espectáculo con un propósito: reforzar los lazos. Después de un día de Royal Pomp, Trump celebrará conversaciones el jueves con Primer ministro Keir Starmer, quien promocionará un nuevo acuerdo de tecnología del Reino Unido.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente