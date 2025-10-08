El rey Carlos encabezará Amazon Eco Doc Finding Harmony: A King’s Vision

Recién lanzado su primera lista de reproducción de Apple a principios de este año, rey carlos ahora presenta una nueva función de documento en Video Amazon Prime.

“Finding Harmony: A King’s Vision”, que se estrenará a nivel mundial a principios de 2026, narrará lo que describe como el “compromiso de por vida del monarca con la filosofía de la Armonía y el medio ambiente en su conjunto”.

La armonía, para aquellos que no lo saben, es un principio desarrollado por el rey Carlos que alienta a la humanidad a verse a sí misma como «parte de la naturaleza, no separada de la naturaleza». Describió su visión en el libro de 2010 “Harmony: A New Way of Looking at Our World”, mientras que a principios de este año celebró una Cumbre de Armonía en su residencia privada de Highgrove.

«La naturaleza es nuestro sustento; somos parte de la naturaleza», dijo el rey Carlos. «Por lo tanto, lo que le hacemos a ella, nos lo hacemos a nosotros mismos. Durante gran parte de mi vida he tratado de promover y alentar formas en las que podamos trabajar con la naturaleza, en lugar de hacerlo contra ella. En otras palabras, restaurar el equilibrio de nuestro planeta, que se encuentra bajo tal estrés».

“Finding Harmony: A King’s Vision”, dirigida por Nicolas Brown, explorará los orígenes, la evolución y los fundamentos científicos de la filosofía, que cobró vida a través de una misión emprendida por The King’s Foundation, una organización benéfica fundada en 1990 cuando Carlos era Príncipe de Gales.

“Espero que esta película demuestre solo parte del notable trabajo que se está realizando en todo el mundo para poner la armonía en práctica, desde los bosques de Guyana hasta las comunidades sostenibles en la India y, más cerca de casa, a través del trabajo de mi King’s Foundation en Dumfries House y Highgrove”, añadió la realeza.

«Nunca ha sido más importante para el mundo hacer un esfuerzo concertado para proteger y priorizar nuestro planeta, y restaurar nuestra relación con él. Por lo tanto, mi mayor esperanza es que esta película pueda alentar a una nueva audiencia a aprender sobre la filosofía de la Armonía y tal vez inspirar el mismo sentido de determinación que me ha dado a mí para ayudar a construir un futuro más sostenible».

La noticia del jefe de estado británico trabajando en un documental con Amazon se anunció por primera vez a principios de año. Si bien los detalles exactos no se revelaron en ese momento, asociarse con un importante transmisor estadounidense fue visto como un cambio para la familia real, que normalmente ha trabajado con redes del Reino Unido para apariciones en pantalla. Dicho esto, el príncipe Harry y Meghan tienen un importante acuerdo multimillonario con Netflix.

«Nos sentimos profundamente honrados de llevar la filosofía ambiental pionera de Su Majestad a las audiencias de Prime Video en todo el mundo a través de este documental histórico», dijo Courtenay Valenti, directora de cine de Amazon MGM Studios. «Finding Harmony representa la culminación de la dedicación de toda la vida del Rey a la sostenibilidad y la gestión ambiental. Creemos que esta colaboración, impulsada por la directora de documentales de Amazon MGM Studios, Brianna Oh, no solo mostrará la extraordinaria visión del Rey, sino que también inspirará a los espectadores de todo el mundo a considerar su propia relación con el mundo natural».

“Finding Harmony: A King’s Vision” es una producción de Passion Planet en colaboración con The King’s Foundation para Amazon MGM Studios. Se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo a principios de 2026.