El revendedor publicar más de 300 boletos de Lewis Capaldi en StubHub plantea sospecha

A pesar de que las reventas de boletos con fines de lucro están debajo Grueso escrutinio en el Reino Unido por los medios de comunicación y los políticos, una gran cantidad de boletos publicados en Bandeja Internacional de un solo revendedor para la gira de Lewis Capaldi casi condenada ha dibujado el escrutinio.

Según los informes, un «Tout» o revendedor de boletos altamente activo anunció más de 300 boletos para el recorrido en la plataforma en grandes marcas, a veces tres veces al valor nominal. La noticia fue reportada por primera vez por El guardián. «Estos listados dan razones muy claras para sospechar de la criminalidad a escala industrial», dijo Reg Walker, un experto en boletos y seguridad, a la publicación.

Cabe señalar que StubHub International es una compañía separada de la plataforma estadounidense llamada de manera similar. Cuando Viagogo compró Stubhub en 2021, el negocio se dividió en dos entidades distintas, Stubhub North America y StubHub International, debido a los requisitos regulatorios. Las dos empresas operan independientemente entre sí, con una propiedad y gestión separadas.

Capaldi, un cantante y compositor escocés, tomó una pausa de dos años debido en parte a luchas de salud mental Antes de anunciar la gira más reciente, que casi se agotó (una parada en Australia todavía tiene asientos disponibles) en minutos, dejando a muchos fanáticos en la estacada y los expertos cuestionan cómo se adquirió ese volumen de boletos para el listado, a precios inflados, en sitios de reventa. Los revendedores en el Reino Unido son sospechoso Estar involucrando compradores en el extranjero para asegurar grandes volúmenes de boletos a eventos muy demandados.

Los ministros en el Reino Unido están considerando la prohibición de las reventas de boletos con fines de lucro; Dirigir a los boletos fue parte de la plataforma electoral del primer ministro Keir Starmer. «El acceso a la música, el drama y el deporte se han vuelto difícil y costoso debido a la promoción de los boletos. La mano de obra volverá a los fanáticos en el corazón de los eventos al introducir nuevas protecciones de los consumidores en las reventas de boletos», decía el manifiesto 2024 del Partido Laborista.

El año pasado, el boleto en Valle para la reunión de Oasis muy anticipada terminó llorando Para muchos fanáticos esperanzados y una investigación sobre Ticketmaster, sobre la venta inicial. («No se debe suponer que Ticketmaster ha violado la ley de protección del consumidor», dijo la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido al lanzar su investigación). La banda finalmente terminó cancelado Más de 50,000 boletos que terminaron en los sitios de reventa, haciéndolos disponibles nuevamente para comprar al valor nominal a través de Ticketmaster.