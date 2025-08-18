El revendedor de FTC demanda por boletos para tomar precios para Taylor Swift Tour

La Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda contra una compañía de reventa de boletos, alegando que utilizó métodos ilegales para asegurar boletos y revenderlos a tarifas infladas para conciertos populares, incluyendo la gira Eras de Taylor Swift.

El lunes, el FTC presentó la demanda, revisada por VariedadContra el grupo de inversión clave y las empresas afiliadas, incluidos los asientos épicos y Totally Tix LLC, acusándolos de violar la Ley Better Online Boleting Sales (Bots) y hacer millones de boletos con regateo de precios en el mercado secundario.

Varios de los ejecutivos de Key Investment Group fueron nombrados en la demanda, incluido el CEO Yair D. Rozmaryn, el CFO Elan N. Rozmaryn y CSO Taylor Kurth. La FTC establece que la compañía violó la Ley de la FTC y la Ley BOTS, que está destinada a evitar que las partes eluden las medidas de seguridad y los límites de boletos en los espectáculos.

La demanda afirma que la compañía usó miles de cuentas de Ticketmaster para comprar boletos; ocultó sus identidades detrás de las direcciones IP proxy o falsas; y usó miles de números de tarjetas de crédito virtuales y tradicionales. La FTC los acusa de comprar al menos 379,776 boletos de Ticketmaster durante un período de un año por $ 57 millones, que luego revendieron en el mercado secundario por $ 64 millones a expensas de los asistentes al concierto.

La FTC alega que los acusados compraron 2,280 boletos a 38 espectáculos de Swift, pagando $ 744,970.29 y revenderlos por $ 1,961,980.65 por una ganancia de $ 1,217,010.36. Para un concierto Swift en marzo de 2023, afirman que los acusados usaron 49 cuentas diferentes para comprar 273 boletos y luego las revenden para ganar $ 119,227.21 en ingresos.

También afirman que lo mismo se realizó para un concierto de Bruce Springsteen en septiembre de 2023, utilizando 277 cuentas diferentes para comprar 1,530 boletos y ganar $ 20,900.84 en ingresos.

«El presidente Trump dejó en claro en su orden ejecutiva de marzo que los intermediarios sin escrúpulos que dañan a los fanáticos y aumentan los precios a través de métodos anticompetitivos que nos escuchará», dijo el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson, en un comunicado. «La acción de hoy hace aviso de los corredores de que la FTC de Trump-Vance vigilará las operaciones que eludirán ilegalmente los límites de compra de los vendedores de entradas, asegurando que los consumidores tengan la oportunidad de comprar boletos a precios justos».

Un representante de Key Investment Group no regresó de inmediato VariedadSolicitud de comentarios.

En julio, Key Investment Group presentó su propia demanda contra la FTC, alegando que cumplían con la Ley de Bots y que cerrar la compañía diezmaría la industria de boletos secundarios para conciertos.