¡El retrato de Shah Rukh Khan con la estrella de Squid Game, Lee Jung Jae, emociona a los fanáticos!

VIVA – El mundo del entretenimiento mundial ha vuelto a quedar conmocionado por el inesperado encuentro entre una gran estrella de Bollywood y un famoso actor surcoreano. Este raro momento ocurrió en el evento Joy Forum 2025 que se celebró en Riad, Arabia Saudita, donde Shah Rukh KhanAamir Khan y Salman Khan estuvieron presentes junto con varias figuras conocidas del mundo del entretenimiento internacional.

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Shah Rukh Khan conoció al actor ganador del Emmy de la serie Squid Game. Lee Jung Jae. Lee compartió una selfie con Shah Rukh en su cuenta de Instagram. En la foto, el «Rey de Bollywood» luce encantador vestido completamente de negro, mientras que Lee Jung Jae luce relajado con una sudadera con capucha. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Me siento honrado de estar con un ícono muy respetado, el Sr. @iamsrk», escribió Lee Jung Jae en su cuenta de Instagram citado el martes 21 de octubre de 2025.

La publicación inmediatamente explotó en las redes sociales. Miles de fanáticos de India y Corea del Sur inundaron la sección de comentarios y calificaron el encuentro como “el encuentro más épico del siglo”.

«¿SRK y Lee Jung-jae en una foto? ¡Mi multiverso está completo!» dijo un internauta.

«Imagínense a los dos actuando en una película de acción, ¡definitivamente sería global!» dijo otro.

No solo eso, Shah Rukh Khan y Aamir Khan también conocieron a otro actor de Squid Game, Lee Byung Hun. Byung-Hun subió varias fotos en las que también aparecía la legendaria estrella del baloncesto Shaquille O’Neal, el creador de YouTube MrBeast y el popular streamer IShowSpeed.

«Es fantástico estar con esta gente talentosa», dijo.

La presencia de estas grandes estrellas también fue compartida por Turki Al-Sheikh, funcionario del gobierno de Arabia Saudita y promotor deportivo. Subió una foto con tres superestrellas de Bollywood.

«Junto con tres hermanos de fama mundial, Salman Khan, Shah Rukh Khan y Aamir Khan, estamos preparando una gran sorpresa, si Dios quiere, llegará pronto».

Joy Forum 2025 en sí es un evento de entretenimiento internacional que reúne a artistas, productores y creadores de varios países. Este encuentro entre estrellas de Bollywood y Corea es una prueba clara de que el mundo del entretenimiento es cada vez más ilimitado.