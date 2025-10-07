El retraso de la película de Taylor Swift explicó

Este fin de semana pertenecía a Taylor Swift y los libros de historia. El lanzamiento de su último álbum «La vida de una showgirl«Dominó la conversación cultural, las listas (como revelaron los primeros conmovimientos) y Teatros de cine en todo el mundo.

Fue aún más impresionante dado que su evento de cine, «Taylor Swift: La fiesta oficial de lanzamiento de una showgirl«, Sopló más allá de los dos de los sorteos de taquilla más grandes en Hollywood: Leonardo DiCaprio y Dwayne Johnson.

El experimento teatral de 89 minutos de Swift superó a la esperanza del Oscar de DiCaprio, «One Battle After Otro», y los propios premios de Johnson juegan «The Smashing Machine», ganando $ 34 millones a nivel nacional. En contraste, «One Battle» obtuvo $ 11 millones y «Smashing Machine» por $ 6 millones. Como nosotros anotado En nuestro despacho de taquilla del domingo, el lanzamiento de Swift recaudó esos números con un aviso de aproximadamente dos semanas para los consumidores y una campaña promocional impulsada principalmente por sus cuentas de redes sociales.

Lo que nos lleva a un recordatorio importante: nos debe su debut como director.

Swift anunció que estaría escribiendo y dirigir su primer largometraje en 2022, en asociación con Searchlight Pictures (el sello de la película de prestigio de Disney detrás de «Black Swan» y «The Favorite»). Los detalles de la trama fueron escasos, pero en entrevistas en los últimos tres años aludió que su guión tendrá elementos de drama y comedia.

Searchlight anunció el proyecto con un comunicado de prensa completo, con los directores de la compañía llamando a Swift como «una vez en una generación artista y narrador de historias». En ese momento, la esperanza era acelerar el proyecto, pronto se lanzó cuando se anunció la gira de época récord de Swift y luego se extendió. A principios de este año, el Insneider informó que Swift había aprovechado la guionista Alice Birch («Die, My Love», «Lady Macbeth») para tomar un pase en un draft de guiones. Las fuentes negaron a cualquiera que Swift manejaría el guión.

Searchlight todavía está en un patrón de retención, dijo una fuente familiarizada con el proyecto, esperando que Swift llame con cualquier actualización. Un representante de Swift no tuvo comentarios inmediatos sobre el asunto, ni un portavoz de Searchlight Pictures. Aún así, hay una idea de la esperanza de que Swift dirige su atención a su película en los próximos meses.

Haciendo rondas de programas de entrevistas globales para promover «La vida de un showgirl», Swift dijo que no apoyará el nuevo álbum con una gira.

«Voy a ser realmente honesto contigo», dijo Swift a BBC Radio la semana pasada de volver a la carretera. «Como, estoy tan cansado cuando pienso en hacerlo de nuevo porque me gustaría hacerlo muy, muy bien de nuevo».

Una película adecuada de fabricación rápida sería una gran bendición para el negocio teatral de Disney. La película de conciertos de 2023 de Swift basada en la gira Eras recaudó los asombrosos $ 260 millones en los cines, el resultado de una asociación directa con cadenas de teatro como AMC. Disney luego vino y obtuvo los derechos de transmisión mundiales para Disney+ por los $ 75 millones reportados.

Y para aquellos que especulan que Swift podría retirarse a la dicha doméstica después de que se casa con Travis Kelce, se rumoreaba que está sucediendo este año, no espere que las publicaciones comerciales Tiktok pronto pronto.

En una segunda conversación reciente con BBC Radio, Swift llamó sugerencias que se retiraría después de convertirse en la Sra. Kelce «sorprendentemente ofensiva», y que «Amo a la persona con la que estoy porque ama lo que hago y él ama lo mucho que estoy satisfecho haciendo arte y haciendo música».