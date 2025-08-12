¡El resultado es asombroso! Relación Ramal de Denny Darko Ayu Ting Ting y Boy William

VIVA – Famosa adivina Denny Darko nuevamente atrajo la atención del público después de revelar la predicción sobre la relación entre la espada Ayu ting ting y presentador Boy William. Como se sabe, hace algún tiempo, ambos actuaron juntos en el concierto de Ayu Ting Ting.

Su acción de dúo logró sorprender a la audiencia. Sin embargo, lo que le llamó más la atención fue el momento de cercanía de los dos en el escenario. Ayu incluso parecía haber besado a un niño, haciendo que la audiencia y los ciudadanos se emocionen de inmediato. Muchos sospechan que hay una relación especial entre ellos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



Ayu ting ting y chico william

Aun así, Denny Darko evaluó que la posibilidad de que ambos se convirtieran en una pareja real era muy pequeña.

«Es una señal de que quieren hacer que los cargadores sean ansiedad, esperanza, aunque en realidad también saben que todo es imposible. Por lo tanto, lo que quiere dar es algo que las personas que piden a los fanáticos del servicio y tal vez si decimos que es una esperanza que está pidiendo oraciones, pero si en mi opinión, si consideramos el destino de Dios, su destino es muy pequeño que suceda,», dijo que es una esperanza de oraciones en el martes, en mi opinión, el martes, el martes, el martes, el martes, 2025.

Según Denny, lo que sucede en el escenario es más para la forma de entretenimiento y servicio de fanáticos, no una señal de una relación seria. Incluso mencionó que Ayu estaba casado con el diseñador Ivan Gunawan era aún más grande que Boy William.

«Tal vez si puedo preguntar casi lo mismo que Ayu con IGUN, solo si IGUN ya es como mi propio hermano, que está muy cerca. De hecho, hablar a Ayu Igon y Ayu Boy si se le pregunta muy probablemente el que se casará, lo que es más probable que sea lo mismo que IGUN que Boy», dijo Denny.