El resultado del trabajo duro durante décadas de la cabeza como piernas, las piernas se vuelven cabeza

Yakarta, Viva – Pan político y comediante, Eko Hendro Purnomo alias Eko PatrioFinalmente habló después de que su casa era el objetivo de saquear masas. Con una cara deprimida, Eko contó cómo vivía de los resultados del trabajo duro durante décadas solo solo recuerdos.

Transmitió la declaración cuando visitó a la Policía Metropolitana de Yakarta el viernes 12 de septiembre de 2025. Eko afirmó estar devastado por el incidente porque la casa que estaba saqueada no era solo un edificio, sino un símbolo de su lucha por la familia. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Honestamente, este es el resultado de mi arduo trabajo de décadas. La cabeza se convierte en una pierna, pie, así que cabeza para dar lo mejor a mi familia, a saber, casa», dijo Eko con ojos llorosos.

Toda la propiedad desaparece

Según Eko, se sacaron casi todo el contenido de la casa. Comenzando de ropa a pertenencias pertenecientes a sus hijos. Aunque aún no se calculó en detalle cuánto es la pérdida total, enfatizó que no quedaba nada.

«No he calculado cuánto es la pérdida, pero todo se ha agotado, no queda nada. Tanto por ropa, pantalones, todos tienen hijos, etc., no queda nada, todo se agota y se derrite», dijo.

Seleccione perdonar a los perpetradores

Aunque decepcionado, Eko mostró la actitud de Legowo. Afirmó haber perdonado las acciones de la misa que saquearon su casa, a pesar de que continuó presentando el proceso legal a la policía.

«Ahora puedo tomar la sabiduría y la he perdonado. Ahora deja que la policía procese», dijo el miembro del DPR que recientemente fue desactivado.

Quiero estar más cerca de la familia

Para EKO, este amargo evento en realidad se convirtió en un recordatorio para centrarse más en la familia. Consideró que el desastre podría usarse como un impulso para mejorarse y mejorar las relaciones con las personas más cercanas.

«Lo importante es que nosotros y nuestra familia ahora nos evaluaremos a nosotros mismos. Ahora quiero estar cerca de mi familia primero. Quiero estar cerca de los hijos y la esposa», dijo.

Antecedentes de saqueo

La casa de Eko Patrio, ubicada en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, fue saqueada por las masas el sábado 30 de agosto de 2025. Los disturbios generalizados en ese momento tuvieron un impacto en las casas de varios políticos, incluido Ahmad Sahroni, Uya Kuya, a Nafa Urbach, quien fue inquieto.

Ahora, Eko solo puede esperar que este caso pronto se complete y que su familia pueda volver a la vida en paz.