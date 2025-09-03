El respeto por el entorno de uno debe estar arraigado







Cuando lea esto, sabrá cuáles han sido exactamente las consecuencias de la agitación de Manoj Jarange y Maratha, después de la orden del Tribunal Superior de Bombay, preguntando al líder y a su manifestantes para irse.

Esta edición se centra en no quién se ha ido o quién no, sino en qué se ha quedado atrás. Después de días de caos, las calles y el sitio de protesta están sucios. Los trabajadores de saneamiento han sido presionados en el servicio; Hay mucho que hacer en términos de limpieza. El lunes por la tarde, uno fue testigo del área cerca de Bombay Gymkhana Club llena de cáscaras de plátano. Los peatones estaban en peligro de romper una extremidad, ya que la lluvia intermitente, agravada por los desechos de frutas desechados, había hecho el suelo resbaladizo.

Si bien eso puede no ser práctico, uno desea que la orden del Tribunal Superior haya incluido la limpieza de las calles, pero antes de hacerlo, limpie el sitio y las calles también. Este principio debe aplicarse a todos y en todos los ámbitos de la vida. Incular este hábito desde la infancia, donde se les pide a los niños pequeños que recogan y empacen juegos y juguetes con los que han jugado. Se les enseña a los jóvenes a recoger los platos en los que han comido. A los excursionistas se les dice y recogen la basura que han generado después de la juerga.

A menudo vemos maidans y otros espacios públicos llenos de basura después de programas, reuniones, agitaciones o actuaciones. Tiene que ser obligatorio que las personas responsables de la basura dejen limpia el sitio. Esto debe estar arraigado en personas y, de hecho, parte de cualquier protocolo espacial público. Esto muestra el cumplimiento de las reglas, el respeto por los demás y la responsabilidad del lugar que uno ha utilizado y dejado atrás.

Al igual que la conectividad de última milla, esta última limpieza cierra el ‘bucle’ que comenzó cuando uno usa un espacio. Te vas solo después de limpiar, estas deberían ser las órdenes de todos los líderes a sus seguidores.

Fuente