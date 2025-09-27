El respetado escritor de MLB da a conocer la opinión en el debate de Aaron Judge vs Cal Raleigh MVP

Según Jayson Stark, no hay una respuesta incorrecta en el Juez de Aaron Vs Cal Raleigh debate para MVP de la Liga Americana.

Sin embargo, según el antiguo escritor de la MLB para el atlético, el Yankees de Nueva York El capitán debe ser el MVP de la liga por tercera vez en su legendaria carrera, y segundo año consecutivo, a pesar del Marineros de Seattle Total de jonrones récord del receptor en 2025.

Raleigh se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la Liga Americana, y el séptimo de la historia de la liga mayor, en alcanzar 60 jonrones, incluido Judge, que estableció el récord de AL al alcanzar a 62 jonrones en 2022. Raleigh rompió el récord de jonrones de la liga mayor para los receptores y ha llevado las M a su primer título de división desde 2001.

Sin embargo, Judge también está teniendo otro año astronómico y está a punto de ganar su primer título de bateo de su legendaria carrera. Es el segundo, detrás de Raleigh, en la AL en jonrones (52), a pesar del hecho de que se perdió 11 juegos con una lesión en el codo que ha afectado su juego.

El juez está ‘orbitando un planeta diferente’ ofensivamente

Stark, quien anteriormente ha escrito para ESPN y ha estado en el atlético durante años, presentó el caso del juez sobre Raleigh.

«Todavía no sé si te ha golpeado que Aaron Judge está teniendo otra de esas temporadas», escribió Stark. «A menos que ocurra algo extraño este fin de semana, liderará su liga en promedio, porcentaje de base, porcentaje de slugging, OPS, carreras anotadas, bases totales, caminatas, la mayoría de las veces en la base, la probabilidad de ganar y gana por encima del reemplazo. ¿Eso parece bueno?»

Judge es conocido principalmente como un bateador de poder, ya que ahora es uno de los cuatro jugadores con cuatro temporadas de 50 homeros en la historia de las grandes ligas. Entonces, el hecho de que Raleigh haya superado a Judge este año, especialmente como receptor y con fatiga potencial de votantes con Juez, ha creado un lugar para que Raleigh gane el premio.

Sin embargo, Stark les recordó a los votantes, y a los fanáticos, por qué el toletero de los Yankees ha sido inmensamente valioso para empujar a los Yankees a octubre por octava vez en su carrera de 10 años en las grandes ligas.

«Es más fácil asegurar cuándo todo lo que tiene que hacer es contar jonrones», escribió Stark. «Pero solo porque Judge no va a hacer ese tipo de historia este año, no debemos pasar por alto la asombrosa temporada es habiendo reviviendo a su equipo de un funk de agosto y llevándolo de regreso a octubre «.

Stark: ‘No hay respuestas incorrectas’ en Raleigh vs Juez debate

Stark dejó caer algunas lecciones de historia que simplemente llegar a la mayoría de los jonrones no son el final de todo, especialmente porque Mark McGwire alcanzó 70 jonrones para el Cardenales de San Luis en 1998 y perdió el MVP ante Sammy Sosa. Además, Mickey Mantle bateó 54 jonrones y perdió MVP ante Roger Maris en 1961, el último de los cuales alcanzó un récord de 61 jonrones.

Sin embargo, Stark también abordó a aquellos que intentaban presentar el caso de Raleigh y admitió que no hay absolutos en el argumento.

«¡No hay respuestas incorrectas en este debate!» Stark escribió. «Desearía poder emitir este voto imaginario para el receptor para los Marineros. Pero no es un insulto a Raleigh decir que terminó en segundo lugar al mejor bateador derecho de los últimos 100 años».