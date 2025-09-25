El rendimiento del Moncer de Palmco en medio de las fluctuaciones

Yakarta, Viva – En medio de las fluctuaciones del mercado global y los desafíos de productividad en el sector de la plantación, Pt Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Palmco en su lugar, registró un salto significativo de rendimiento a lo largo de 2024.

Filial Tenencia PT Perkebunan Nusantara o PTPN III (Persero) registró una ganancia neta de RP3.76 billones, un 149 por ciento más en comparación con el año anterior. Los ingresos comerciales también aumentaron bruscamente, 124 por ciento, a RP38.97 billones.

Este logro confirma la posición de Palmco como uno de los principales actores en la industria nacional del aceite de palma, además de mostrar la capacidad de la compañía para adaptarse a la dinámica del mercado.

El presidente presidente de PTPN IV Palmco, Jatmiko K Santosa, dijo la resistencia de la producción, la rentabilidad y el fortalecimiento de los precios de venta como un factor principal.

«El rendimiento del año pasado se cerró con un crecimiento de ganancias muy positiva. Productividad que pudo sobrevivir en medio de la larga tormenta El Niño, la rentabilidad y el aumento en el precio de venta de los productos principales», dijo a través de su declaración oficial, el jueves 25 de septiembre de 2025.

A pesar de enfrentar la presión en términos de productividad, la compañía aún muestra durabilidad operativa. A lo largo de 2024, la productividad de los racimos de frutas frescas (FFB) alcanzó 18.77 toneladas por hectárea, mientras que el aceite de palma crudo (CPO) fue de 4.34 toneladas por hectárea.

En general, el volumen de producción de FFB, tanto del núcleo como de los jardines de plasma, alcanzó los 11.67 millones de toneladas, produjo una producción de CPO de 2.56 millones de toneladas.

Mientras que el rendimiento del núcleo de CPO se registró en 23.10 por ciento y en plasma 18.46 por ciento. Por otro lado, el rendimiento central del núcleo de palma (PK) y el plasma alcanzaron el 3.90 por ciento y el 4,41 por ciento respectivamente.

Desde el lado comercial, Palmco vendió 2.54 millones de toneladas de CPO a lo largo de 2024, aumentó significativamente en comparación con el año anterior.

El valor de venta de CPO se registró en RP32.75 billones, o un aumento del 129 por ciento anual. Este aumento también fue impulsado por el aumento en el precio de venta promedio de CPO a RP12,882 por kilogramo.

Además del CPO, los productos derivados como el núcleo de palma (PK), el aceite de núcleo de palma (PKO) y la harina de núcleo de palma (PKM) también experimentaron un valor de venta sorprendente.

Las ventas de PK, por ejemplo, crecieron hasta un 233 por ciento anualmente. En general, PTPN IV Palmco registró una ganancia bruta de Rp15.09 billones, elevándose 159 por ciento respecto al año anterior. El EBITDA de la compañía también aumentó en un 133 por ciento a Rp9.10 billones.

Jatmiko también evalúa la combinación de resiliencia de producción, eficiencia operativa y el aumento de los precios de los productos básicos como un factor importante para mantener los márgenes de ganancias.

«Estas tres cosas están manteniendo y aumentando el margen de la compañía», dijo. Eso no es todo. Palmco también declaró su compromiso de administrar una agenda ambiental, incluido el objetivo neto de emisión cero en 2030.

«En el futuro, seguimos enfocándonos en suprimir las disparidades y aumentar la productividad, mantener la optimización de costos para que se mantenga la rentabilidad y priorice a los negocios verdes como un potencial económico circular continuo», dijo.