El rendimiento de la Semana 2 de Colts proporciona claridad en la batalla de quarterback

La guerra sale en la sala de mariscal de campo de los Indianapolis Colts. En una esquina tienes al jugador que el equipo usó una cuarta selección general de draft en hace solo tres temporadas. En la otra esquina, tiene el ex abridor deshonrado que los Colts trajeron un acuerdo de un año para generar competencia.

Las predicciones originales pensaban que Daniel Jones se acaba de firmar para ser una copia de seguridad capaz debería Anthony Richardson’s Las luchas por lesiones persisten. Sin embargo, desde su llegada, Jones ha impresionado a varias personas en el edificio y ahora está comenzando por el codiciado punto de partida.

La competencia fue interrumpida en el primer juego de pretemporada por un meñique dislocado en la mano de lanzamiento de Richardson. Esta semana, sin embargo, ambos Slingers de armas recibieron su tiro. Jones consiguió las dos primeras unidades, luego Richardson piló al equipo en el vestuario de medio tiempo.

Entonces, ¿quién ganó el día?

«Como comida para llevar general, vi a Jones teniendo una tarde un poco mejor, pero apenas lo suficiente como para cerrar el libro sobre esta competencia». Tyler Sullivan de CBS Sports escribe. «Eso es especialmente cierto con Richardson posiblemente lanzar la mejor pelota del juego».

Después del juego, el entrenador en jefe Shane Steichen le dijo a los medios que está muy cerca de tomar su decisión.

«He visto tres semanas Sticking dijo«Así que me gustaría tener una decisión aquí en breve».

«Es todo: la operación, la comunicación en el grupo, los cheques, atrapar a los hombres en la misma página», continuó Steichen. «La constante de todo eso, obviamente, jugará un factor importante en esto».

Línea de estadísticas de Daniel Jones

Daniel Jones comenzó, como se planeó originalmente hace dos semanas. Jugó 15 instantáneas sobre las dos primeras unidades, completando siete de sus 11 lanzamientos para un total de 101 yardas.

Esto trajo a Jones Presemporada Total a 46 Snaps, que es 15 más de lo que Richardson ha jugado.

Jugó bien hoy, luchando temprano, pero finalmente alcanzó su paso en la unidad dos y orquestó un viaje de 11 jugadas y 77 yardas que terminó en un gol de campo. En un momento, completó seis de siete intentos, incluida una carrera de cuatro seguidas, con tres de esas seis terminaciones que resultan en jugadas de más de 20 yardas.

«Ese ritmo en el que Jones se encontró en medio de que anotar Drive tenía la ofensiva tan suave como lo ha hecho en cualquiera de los juegos de pretemporada en lo que va del verano», concluyó Sullivan.