El remolque ‘decorado’ de Alberto Vázquez se presenta antes del fantástico festival

Alberto VázquezEl director ganador de goya de «Unicorn Wars», ha lanzado el primer trailer de «Decorado», su última función animada, que se estrenará mundialmente en la selección oficial en Austin’s Fantástico festival.

Después de Austin, la película se proyectará en Ottawa, pasará a Sitges para su estreno en español y tocará el Festival de Cine de BFI en Londres.

Barton Films lanza «Decorado» en España el 24 de octubre. Le Pacte, con sede en París.

Una sátira llena de surrealismo y comedia negra, «Decorado» sigue a Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida se siente absurda, y comienza a sospechar que todo lo que lo rodea es parte de una farsa gigante. Lo que comienza cuando la paranoia se convierte en un vuelo desesperado hacia la libertad.

Vázquez co-envía el guión con Francesc Xavier Manuel. La película se produce Abano Producions, Uniko, The Glow, María y Arnold Aie y Sardines in the Can.

En el trailer, vemos a Mouse Arnold en la caída de Medage existencial, cuestionando todo, incluido él mismo. «Siento que no vale la pena», lamenta. Eso contrasta con sus vecinos materialistas: «¡No necesito objetos, solo dinero!» Un gruñido.

«Simplemente no sé si todo es real o simplemente un sueño», se lamenta Arnold, mirándose en el espejo. Él alberga los sueños. Pero «en este mundo es imposible soñar», le dice un psiquiatra.

«No es una señal de salud estar bien adaptada a una sociedad enferma», responde a un gato negro que conoce más tarde.

Arnold comienza a deambular, lejos de su hogar y descubre que su mundo está rodeado por una gran valla, y hay otro mundo más allá, aunque todo podría ser un sueño.

Mientras tanto, su matrimonio se está desmoronando. «¡Nuestra relación se está desmoronando y solo piensas en huir!» Su esposa lo regaña.

Esta vez, sin embargo, parece que Arnold escapa, cruzando los caminos con un búho con los ojos de baliza que le dice: «El mundo es una etapa maravillosa, pero tiene un elenco deplorable».

El trailer termina con Arnold preguntando a su esposa: ‘¿No tienes la sensación de que todo lo que nos rodea es muy extraño, como si fuera un …?

Luego corta de manera ambigua a una tarjeta de crédito final del título de la película «Decorado», que en inglés significa «etapa».

Temáticamente, «Decorado» se expande en el 2016 antes del mismo nombre, que ganó a Vázquez su segundo Goya. Ambas obras se basan en la estética de los grabados del siglo XIX, influenciados por Gustave Doré, y se centran en personajes atrapados en una realidad fabricada controlada por Alma (agencia megacorporativa ilimitada y todopoderosa) un conglomerado enormes.

«Los animales no están atados a un momento o lugar específico, pertenecen a todas las culturas», dijo Vázquez en las notas de la prensa sobre la película.

«Vienen de fábulas, de cómics, de los orígenes de Animation, y están profundamente arraigados en nuestra imaginación colectiva. Además, son más hermosos en todos los sentidos que los humanos».

La película continúa el interés del director en el uso de fantasía y alegoría para investigar las ansiedades contemporáneas, enmarcando la crítica social en historias de animales antropomórficos.

«Se convierte en una fábula crítica sobre el significado de la vida y la libertad humana, lo que demuestra que la única salida radica en lazos reales y sinceros de amor y amistad», agregó Vázquez.

Respaldado por RTVE, ETB, TVG, Movistar Plus+, IAAA de España, Agadic, el Gobierno Vasco, el Diputacia de Badajoz y Bizkaia, la película flexiona el creciente músculo europeo detrás de la animación de Auteur.