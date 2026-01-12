El streamer africano Showmax ha presentado el primer tráiler de ‘la oficina‘la adaptación al idioma afrikáans del formato de éxito mundial’la oficina,’ con licencia de BBC Studios.

El canal de televisión kykNET ofrecerá una vista previa del episodio de apertura en la emisora ​​​​africana DStv el 18 de enero, antes del estreno doble de Showmax el 20 de enero. Los episodios posteriores se lanzarán semanalmente en ambas plataformas.

<br />

El tráiler ofrece una primera visión de Alberto Pretorius asumiendo el legendario papel de gerente que anteriormente le valió a Ricky Gervais y Steve Carell el Globo de Oro, como David Brent en el original británico y Michael Scott en la versión estadounidense, respectivamente. El ganador de Fleur du Cap y Woordfees de 2025, conocido por “Niggies” y “Nêrens, Noord-Kaap”, interpreta a Flip, el gerente de los distribuidores de polonia Deluxe Processed Meats.

«Flip se considera el Rassie Erasmus de la polonia; en su opinión, el equipo del documental está haciendo su ‘Chasing the Sun’, sobre cómo está llevando a este equipo al siguiente nivel», explica Pretorius.

Para el público internacional que no está familiarizado con la cultura sudafricana, la polonia se refiere a una salchicha altamente procesada, mientras que Rassie Erasmus actúa como el visionario entrenador del equipo de rugby Springbok. “Chasing the Sun” es la serie documental nominada al Emmy internacional que narra las dos victorias más recientes de Sudáfrica en la Copa Mundial de Rugby.

«Está lidiando con lo que significa ser un hombre, un hombre afrikáans, pero no se da cuenta de que muchas de las cualidades a las que aspira son arcaicas. O que en realidad tiene muy pocas. Ahí es donde radica la comedia, porque se esfuerza muchísimo en agradar», dice Pretorius. «¿No es eso lo que es la vergüenza? La gente hace lo mejor que puede siendo absolutamente lo peor».

Han pasado más de dos décadas desde que Ricky Gervais y Stephen Merchant presentaron al público el universo brillantemente sombrío del falso documental de ‘The Office’. La versión británica original es considerada una de las mejores series de comedia de todos los tiempos, mientras que la adaptación estadounidense obtuvo cinco premios Emmy, incluida la de Mejor Serie de Comedia, y se convirtió en el programa más visto a nivel mundial en 2020.

Este atractivo generalizado ha generado remakes para audiencias de todo el mundo. La edición sudafricana marca la decimocuarta adaptación internacional del formato.

Rapid Blue, parte de BBC Studios, está produciendo Showmax Original, con el ganador de SAFTA y Silwerskerm, Bennie Fourie (“Hotel”) como escritor principal y director. BBC Studios gestiona las ventas globales.

Más allá de Pretorius, el elenco incluye al ganador del SAFTA Schalk Bezuidenhout («Kanarie», «Hotel»), la ganadora del Silver Screen Ilse Oppelt («Oh Schuks I’m Gatvol», «Fishy Fêshuns»), Carl Beukes («Jozi», «The Shakedown»), Daniah de Villiers («Mia and the White Lion»), Mehboob Bawa («Bhai’s Cafe»), el ex presentador de radio de KFM Sipumziwe Lucwaba, la veterana Lida Botha («Die Kwiksilvers») y el recién llegado Gert du Plessis.

Mira el tráiler aquí: