El remake de ‘Children of Heaven’ de Majid Majidi entre la lista de mercado de MD JAFF

Potencia de producción de Indonesia Fotos de MD está apostando fuerte por remakes y franquicias para 2026, presentando una lista basada en una adaptación del drama iraní nominado al Oscar de Majid Majidi “hijos del cielo” y el capítulo final de su popular franquicia de terror “Danur” en el Mercado JAFF.

El director Hanung Bramantyo dirige la nueva versión de “Children of Heaven”, con los jóvenes actores Jared Ali y Humaira Jahra interpretando a los hermanos Ali y Zahra. Bramantyo dirigió una charla en el stand de MD titulada “Niños del cielo: el arte de la adaptación cinematográfica”.

La compañía también presentó “Danur the Last Chapter”, dirigida por Awi Suryadi, como la última entrega de la franquicia “Danur”. El miembro del elenco Zee Asadel participó en un encuentro con los asistentes al festival.

La programación de 2026 de MD Pictures incluye un remake de terror coreano, que adapta “Gonjiam: Haunted Asylum” (2018) como “Haunted Hospital Korea”, dirigida por Anggy Umbara. El elenco presenta a Arbani Yasiz, Elang El Gibran, Saputra Kori y YouTuber Jang Hansol.

El director Kimo Stamboel, quien dirigió una charla creativa sobre “Janur Ireng: Sewu Dino the Sequel” (que se estrenará el 24 de diciembre) con el miembro del elenco Gisellma, volverá a dirigir “Ivanna 2”, otra entrada en la franquicia “Danur Universe”.

«Nuestra ambición no se detiene aquí: MD puede expandirse internacionalmente aún más, demostrando que somos la potencia de contenido más grande del sudeste asiático», dijo Manoj Punjabi, director ejecutivo y fundador de MD Entertainment. «Cualesquiera que sean las buenas películas que existan, lucharemos por ellas».

La compañía también organizó un panel titulado “Escenario, espacio, historia: cuando el espacio cuenta una historia con TACO”, en el que participó TACO Group, un proveedor indonesio de materiales para interiores y exteriores para la producción cinematográfica. MD Entertainment abrió oportunidades de colaboración para proyectos creativos en el mercado.

MD Pictures lanzó “KKN in Penari Village” en 2022, que se convirtió en IndonesiaLa película de terror más taquillera con más de 10 millones de espectadores. La empresa adquirió y lanzó la plataforma de streaming MDTV a principios de 2025.

La segunda edición de JAFF Market se realizará del 29 de noviembre al 29 de diciembre. 1 en el Centro de Exposiciones Jogja en Yogyakarta.