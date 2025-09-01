El relevista clave Brock Stewart recibe malas noticias sobre la lesión

El Dodgers de Los Ángeles ingresó a la campaña 2025 con algunas expectativas bastante altas. Después de ganar la Serie Mundial 2025, los Dodgers pasaron a lo grande nuevamente durante la temporada baja con la intención de repetir como campeones este año. Sin embargo, las cosas no han sido exactamente fáciles para ellos, en gran parte debido a la cantidad de lesiones que han sufrido durante toda la temporada.

En particular, el personal de lanzadores de los Dodgers ha sido golpeado con lesiones esta temporada. La esperanza es que durante el último mes de la campaña, algunos de estos tipos pueden ponerse saludables para los playoffs. Sin embargo, con el calendario volteado hasta septiembre, Los Ángeles ha recibido una dura actualización de lesiones en El lanzador de alivio Brock Stewart.

Los Dodgers reciben una dura actualización de lesiones de Brock Stewart

Stewart inicialmente irrumpió en las mayores con los Dodgers en 2016, pero luchó por consolidar un papel en su bullpen durante su tiempo con el equipo. Después de ser lanzado en 2019, Stewart fue reclamado por los Toronto Blue Jays, pero sus problemas persistieron. Después de pasar dos años fuera de las mayores, Stewart se aferró a los Minnesota Twins, donde se construyó de nuevo en las últimas temporadas.

Con los gemelos realizando una venta de incendios en la fecha límite de intercambio de 2025, los Dodgers se reunieron con Stewart, debido en gran parte a su bullpen obstaculizado por las lesiones. Sin embargo, a Stewart no tardó mucho en lesionarse a sí mismo, ya que apareció en solo cuatro juegos antes de recibir una lesión en el hombro.

La esperanza inicial era que Stewart no tuviera que perder mucho tiempo en la lista de lesionados, pero parece que su estadía al margen terminará siendo más larga de lo esperado. Según el gerente Dave Roberts, Stewart fue Cállate de su programa de lanzamiento Después de experimentar dolor en el hombro, pero ha comenzado a aumentar las cosas después de recibir una disparo de cortisona.

«Según los Dodgers, Dave Roberts, Brock Stewart todavía tenía dolor en el hombro cuando comenzó su programa de lanzamiento», Bill Plunkett, del Registro del Condado de Orange. «Stewart fue cerrado después del tiro de cortisona ahora ha reanudado el lanzamiento. Todavía no descarta el regreso esta temporada».

Los Dodgers esperan que Brock Stewart pueda regresar de una lesión en el futuro cercano

Stewart solo apareció en cuatro juegos con los Dodgers antes de lesionarse, publicando una efectividad de 4.91 en 3.2 entradas de trabajo. Antes de eso, Stewart disfrutó de un fuerte comienzo de temporada con los Mellizos, publicando una efectividad de 2.63 en 43 apariciones con 44 ponches, por lo que si puede encontrar el camino de regreso en el montículo, debería poder tener un impacto en LA

Por ahora, Roberts continúa juntando al equipo de lanzadores a medida que las lesiones continúan aumentando, y cada movimiento que hace será importante, ya que los Dodgers tienen una pequeña ventaja de dos juegos sobre los Padres de San Diego en el oeste de la Liga Nacional. Los Ángeles buscará volver a la pista después de sufrir una derrota en la serie contra los Diamondbacks de Arizona cuando abran una nueva serie contra los Piratas de Pittsburgh el martes.