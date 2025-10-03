El relevista Andrew Kittredge realiza la Ley Houdini, ayuda a los Cachorros a avanzar a NLDS

No es todos los días un lanzador titular que toma la pérdida puede expiar sus errores al día siguiente.

Sin embargo, Andrew Kittredge está, y ha estado lejos de un lanzador titular tradicional a lo largo de su casi década en las mayores. Además, sin importar el papel que ocupó, él ayudó al Cachorros de Chicago Salir de un enorme mermelada y avanzar al NLDS.

Meras horas después de tomar la derrota en el Juego 2, Kittredge se retiró de una gran mermelada en la novena entrada para ayudar al Cachorros robar una victoria por 3-1 sobre el Padres de San Diego En el Juego 3 de la serie de comodines de la Liga Nacional.

El Cachorros Se enfrentará contra el campeón central de la Liga Nacional y el rival, Cerveceros de Milwaukee. El Juego 1 será en American Family Field a las 2:08 PM ET.

Andrew Kittredge era un héroe poco probable para los Cachorros

El MLB La postemporada puede crear algunas circunstancias locas, y el lapso de 28 horas de Kittredge entre el miércoles y el jueves fue una de ellas.

Después de que se ganó una octava entrada de Cachorros‘3-1 victoria en el Juego 1, Kittredge fue llamado a abrir el Juego 2. Los puso detrás de la bola de 8 al rindiendo dos singles y una mosca SAC: un hoyo de Chicago no podía recuperarse en su pérdida de 3-0.

Entonces, después de que el recién acuñado, Brad Keller sirvió un jonrón solitario a Jackson Merrill para cortar el Cachorros‘La novena entrada conduce a 3-1, luego golpeó a los bateadores consecutivos para poner la carrera de empate en la base con una sola vez, el manager de los Cachorros, Craig Counsell, pidió a su primer partido del Juego 2 que cerrara la puerta de los Padres.

Es la vida de un relevista ”, dijo Kittredge, que tuvo 23 apariciones y cinco salvamentos de temporada regular pero recogieron su primera carrera. MLB Save de postemporada el jueves. «Simplemente tienes que estar listo para ir cuando suene el teléfono … especialmente en la postemporada. Nunca sabes realmente cuándo va a ser. Podría ser en cualquier momento».

En su carrera desde el bullpen de los Cachorros, Kittredge, un oficial de 35 años que los Cachorros adquirieron del Orioles de Baltimore En la fecha límite de intercambio, pudo empaparse en el momento que estaba a punto de experimentar.

«Wrigley no decepciona», dijo Kittredge. “Fue genial. Pude empaparlo justo antes del bateador [Jake Cronenworth] Entró y realmente sintió el momento. Fue genial «.

Sin embargo, Kittredge se centró en garantizar que la historia no se repita contra los Padres, que por supuesto Cachorros Los fanáticos de cierta edad recordarán eliminaron a los Cachorros en los NLC de 1984 de la manera que llegó desde el principio.

«Sabía que solo tenía que atacar», dijo Kittredge. «Tuve que lanzar huelgas, porque el apalancamiento del conde es muy grande».

Kittredge rebotó en el primer lanzamiento que lanzó y luego lanzó cuatro ataques rectos, lo que indujo a Cronenworth a aterrizar hasta el segundo y luego al receptor Freddy Fermin a volar al jardinero central Pete Crow-Armstrong para terminar el juego.

«Después de rebotar esa primera bola rápida, dije ‘Oye, bloquea, vamos'», dijo Kittredge. «Qué gran sentimiento. Me alegra salir con un [W]. «

‘Se necesita todo el grupo’ para avanzar, según Craig Counsell

El Cachorros Usó 11 lanzadores en su victoria de tres juegos, incluida Kittredge que lanzó en los tres juegos. No Cachorros Pitcher lanzó más de 4 1/3 entradas, y Counsell arrojó una variedad de ángulos de brazo y arsenales de lanzamiento en los Padres, confinándolos a solo cinco carreras en tres juegos.

Pero según Counsell, cuyo equipo carece de un as de buena fe, el titular del Juego 1, Matthew Boyd, lideró al equipo con 14 victorias, ese es el plan, y Kittredge es una gran parte de él.

«Se necesita todo el grupo [in the bullpen]», Dijo Counsell.» Ha tomado todo el grupo todo el año, y tomó todo el grupo esta noche, pero [Kittredge] Lo hice y recogí [Keller]. «