El Reino Unido presenta La sombra de mi padre para la carrera internacional

“My Father’s Shadow” ha sido seleccionada como la presentación oficial del Reino Unido al Oscar a la mejor película internacional en la 98ª edición de los Premios de la Academia.

El primer largometraje de Akinola Davies Jr. y de Mubi, Imágenes de elementos y Fatherland Productions, “My Father’s Shadow” (una película en yoruba, naija-pidgin e inglés) se estrenó a principios de este año en la competencia Una Cierta Mirada de Cannes, donde se convirtió en el primer título de Nigeria en la selección oficial del festival y le valió a Davies Jr. una mención especial del jurado. Fue elegido para representar al Reino Unido por un comité especial de selección de los BAFTA.

Protagonizada por Ṣọpẹ́ Dìrísù (“Slow Horses”, “Gangs Of London”) y presentando a Godwin Egbo y Chibuike Marvelous Egbo, la película abarca un día en la vida de dos niños que viajan con su padre separado desde un pequeño pueblo en la zona rural de Nigeria hasta la bulliciosa capital, Lagos. Pero este viaje tiene lugar durante la crisis electoral nigeriana de 1993, un momento de profunda agitación histórica y malestar político, cuando todo está al borde del cambio.

En VariedadEn la reseña de Cannes, afirmó que «My Father’s Shadow» anunciaba a Davies Jr. como una «gran voz cinematográfica».

La película fue filmada en Lagos e Ibadan, Nigeria, por el director de fotografía Jermaine Edwards, y la postproducción se llevó a cabo en Londres. Fue escrito por Wale Davies y coescrito por Akinola Davies Jr., quien anteriormente colaboró ​​en “Lizard”, que ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance 2021 y recibió una nominación al BAFTA al mejor cortometraje británico.

«Estamos muy emocionados de ver cómo se desarrolla el viaje de esta película y de que resuene en el público», dijo el equipo de realización en un comunicado. «Es una película que es a la vez íntima y épica. Las películas abren mentes y fomentan la comprensión, trayendo a la pantalla diferentes perspectivas y experiencias de todo el mundo. Estamos muy orgullosos de contar esta historia nigeriana y de sentarnos junto a otros en la categoría de largometrajes internacionales que seleccionan historias locales y globales, creando una diversidad de narraciones que prospera a través del poder de la colaboración».

“My Father’s Shadow” es una producción de Element Pictures (una compañía de Fremantle) en asociación con Crybaby y Fatherland Productions. Está producida por Rachel Dargavel para Element Pictures y Funmbi Ogunbanwo para Fatherland Productions. Los productores ejecutivos son Ed Guiney y Andrew Lowe de Element Pictures, Eva Yates de BBC Film, Ama Amapadu de BFI y Christian Vesper de Fremantle. Dìrísù, Wale Davies y Akinola Davies Jr. también actúan como productores ejecutivos.

La película fue desarrollada por BBC Film a través de Crybaby de Dargavel, quien anteriormente respaldó el cortometraje de Akinola “Lizard”, y fue cofinanciada por BBC Film y el BFI (que otorgó fondos de la Lotería Nacional). The Match Factory se encargaba de las ventas mundiales. Mubi posee todos los derechos en Norteamérica, Reino Unido, Irlanda y Turquía.

Además de un festival en curso, FilmOne estrenó “My Father’s Shadow” con éxito comercial y de crítica en Nigeria el 19 de septiembre y todavía se exhibe en los cines de ese país. Los lanzamientos en EE. UU. y Reino Unido están programados para el 6 de febrero de 2026, después de una clasificación limitada en EE. UU.

La lista de finalistas de largometrajes internacionales para el Oscar se anunciará el 16 de diciembre y los cinco nominados finales se anunciarán el 22 de enero.