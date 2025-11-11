El Reino Unido actualiza su aviso de viaje tras la explosión en Delhi







El Reino Unido ha actualizado su aviso de viaje para los ciudadanos británicos que viajan a la India después de la explosión cerca del Estación de metro Fuerte Rojo el lunes por la noche.

La actualización de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) pide a sus ciudadanos en Delhi que sigan los consejos de las autoridades locales.

«Ha habido una explosión en la estación de metro Red Fort (Lal Qila), Nueva Delhi», se lee en la actualización de la FCDO para India.

«Si estás en el área inmediata, sigue los consejos de las autoridades locales y monitorea los medios locales», añade.

El aviso de la FCDO basado en el país es una guía sobre viajes más que una regulación impuesta por el gobierno.

Su objetivo es señalar los riesgos para los viajeros con el fin de tomar «decisiones informadas» y podría dar lugar a la invalidación del seguro de viaje si se ignoran los consejos.

El resto del aviso para India permanece sin cambios, desaconsejando todos los viajes dentro de un radio de 10 kilómetros de la frontera entre India y Pakistán, «excepto en Wagah, donde los viajeros pueden cruzar la frontera».

También siguen vigentes advertencias de viaje para los ciudadanos británicos hacia las regiones de Cachemira y Manipur.

La explosión tuvo lugar en un automóvil Hyundai i20 a las 6:52 pm hora local del lunes cerca de la estación de metro Red Fort en Delhi.

El número de muertos aumentó a 12 el martes, y tres personas más sucumbieron a las heridas, dijo la policía.

La ciudad permanece en alerta máxima mientras la policía invoca la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA, por sus siglas en inglés) mientras continúan las investigaciones, con evidencia forense y aportes de inteligencia que apuntan a posibles enlaces terroristas.

