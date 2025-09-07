El reino de los jefes enfureció por el acto ‘atroz’ contra Travis Kelce

El Jefes de Kansas City tuvo un comienzo muy difícil para su Temporada 2025-26 en forma de pérdida sorpresa el viernes 5 de septiembre, en Brasil. Mientras que los Chiefs se esperaba en gran medida para vencer al Chargers de Los Ángeles En su primer juego de la temporada, eso no sucedió, y en cambio, el equipo perdió en una apretada, 21-27 juego. Fue una sorpresa para Chiefs Kingdom, ya que los Chargers se parecían muy a un equipo de beatable.

Pero, eso es en el pasado ahora, y mirando hacia el futuro, Kansas City continuará su temporada el domingo 14 de septiembre, con un enfrentamiento de alto perfil contra el Filadelfia Eagles. Los Eagles vienen de una victoria cercana sobre el Dallas Cowboys el jueves 4 de septiembre, que marcó el primer juego de la temporada de la NFL.

Mientras los fanáticos de los Chiefs estaban terminados por el pérdida para los cargadoresEstaban especialmente enojados por una obra en el campo. Ese momento tuvo lugar cuando Tart tomó lo que parecía ser un columpio en Travis Kelce En la segunda mitad del juego. Resulta que fue una bofetada más que un golpe, pero todavía estaba de muy mal gusto y tenía que estar en contra de la política de la liga, ¿verdad? Bueno, aparentemente, porque fue una bofetada, la tarta no fue expulsada del juego, y el Reino de los Chiefs no está contento.

Kansas City Chiefs Kingdom reacciona al incidente de Travis Kelce

La gente ha estado reaccionando a ese momento desde que sucedió. En un artículo publicado el viernes, Matt Conner De Arrowhead Adicto discute el incidente y obviamente tampoco está contento. Lo llama «atroz».

«Esto es lo que hace que todo sea tan atroz», señala. «El jueves por la noche, durante el juego de apertura de la temporada entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys, el tackle defensivo de Filadelfia, Jalen Carter, fue expulsado por escupir en Dallas QB Dak Prescott solo momentos en el primer trimestre. La expulsión fue un poco choque, pero la NFL estableció un precedente allí».

Agrega: «Excepto que no lo hicieron. La noche siguiente presentó a un defensor que dio un swing real, no solo escupir, y de alguna manera eso solo justificó una penalización de 15 yardas. De alguna manera, atacar a otro jugador físicamente está bien si la mano está abierta. Claro».

Los fanáticos se llevaron a X Para responder a un tweet que explica, esto también. «Pero escupir a alguien es interesante», Uno dijo. «Así que Jalen Carter debería haber abofeteado a Dak en la máscara facial y podría haberse quedado en el juego». otro declarado. «Siento que una mano abierta golpearía con mucha más fuerza que un puño cerrado si estás golpeando a alguien con un casco. ¿Quién diablos quiere golpear un casco con un puño cerrado?» otro comentado.

Los Chiefs probablemente aún habrían perdido este juego sin importar qué, pero ciertamente fue un momento agrio para todos los involucrados. Esperemos que sea el último de este tipo de actos en el campo y en el juego, pero todos sabemos mejor que eso.

El próximo gran evento de Travis Kelce

Kelce y su futura esposa Taylor Swift podrían estar teniendo un fin de semana tranquilo después del juego de Brasil. Los dos se saltarán el MTV VMA el domingo 7 de septiembre, Según múltiples informes sobre el evento.

La razón principal por la que los dos no van a estar en el evento es porque, Como señala ElleSwift solo ha sido nominado para un premio este año, porque es ella fuera del año. El próximo año será un año más grande para ella, ya que su nuevo álbum estará fresco y probablemente para múltiples premios y honores.